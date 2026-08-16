تعاملات سینمایی ایران و روسیه افزایش مییابد
با هدف توسعه همکاریهای سینمایی و همچنین برنامههای مشترک فرهنگی رئیس خانه فرهنگ روسیه و رایزن فرهنگی ایران در آنکارا دیدار و توافق کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، الکساندر سوتیچنکو، رئیس خانه فرهنگ فدراسیون روسیه در آنکارا ضمن حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با اصغر فارسی رایزن فرهنگی کشورمان دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف با تأکید بر اهمیت روابط فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای فرهنگی در ترکیه را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت تقویت ارتباط و تعامل میان نهادهای فرهنگی دو کشور تأکید کردند.
اصغر فارسی، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه، بر اهمیت توسعه مناسبات فرهنگی میان ایران و روسیه و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو کشور در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد و با اشاره به زمینههای متعدد همکاری میان دو کشور، تبادل تجربه و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی را از جمله زمینههای مؤثر در تعمیق روابط فرهنگی دانست.
رایزن فرهنگی ایران در آنکارا با اشاره به فعالیت تنها مرکز رسمی آموزش زبان فارسی در آنکارا این مرکز را از مهمترین مراکز آموزش زبان فارسی دانست و افزود: مرکز آموزش فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با تمرکز بر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دارای چندین دهه تجربه در این حوزه است و میتواند تجربیات خود را در اختیار خانه فرهنگ روسیه قرار دهد.
همکاریهای سینمایی و برنامههای مشترک فرهنگی بخش مهمی از این دیدار به بررسی ظرفیتهای همکاری در حوزه سینما و تولیدات تصویری اختصاص یافت.
دو طرف درباره امکان همکاری و تعامل بیشتر در زمینه برگزاری برنامههای سینمایی، نمایش آثار سینمایی ایران و روسیه، معرفی ظرفیتهای سینمایی دو کشور و فراهم کردن زمینه برای ارتباط بیشتر میان سینماگران و فعالان این عرصه گفتوگو کردند.
همچنین، موضوع برگزاری روزهای مشترک فرهنگی ایران و روسیه به عنوان یکی از ظرفیتهای مؤثر برای معرفی فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی دو کشور در ترکیه مورد توجه قرار گرفت.
طرفین بر این نکته تأکید کردند که برگزاری برنامههای فرهنگی مشترک میتواند زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی دو کشور به جامعه ترکیه و همچنین ایجاد ارتباط میان هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی فراهم کند.
در ادامه این دیدار، راههای همکاری در حوزه کتاب، نشر و نمایشگاههای فرهنگی مشترک نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر حضور در نمایشگاههای کتاب، معرفی آثار و نویسندگان، ترجمه و انتشار آثار ادبی و فرهنگی و ایجاد ارتباط میان ناشران دو کشور تاکید شد.
در بخش دیگری از این دیدار، راههای گسترش ارتباط میان نمایندگیهای فرهنگی ایران و روسیه در آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استمرار رایزنی و تبادل نظر درباره مسائل فرهنگی و هنری و همچنین شناسایی زمینههای جدید همکاری تأکید کردند.
شایان ذکر است، همکاری در حوزههای سینمایی، روزهای فرهنگی، کتاب و نشر، نمایشگاههای فرهنگی و سایر برنامههای هنری و فرهنگی میتواند بخشی از ظرفیتهای موجود برای افزایش تعاملات میان دو کشور باشد.