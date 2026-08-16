قدرت ایران با جنگ رمضان جهانی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، انجمن روزنامه‌نگاران اوگاندا (UJA) نشستی با عنوان «مشارکت راهبردی در زمینه دسترسی برابر و عدالت اطلاعاتی» در کامپالا برگزار کرد که نمایندگانی از نهادهای دولتی، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و نمایندگی‌های دیپلماتیک در آن حضور داشتند.

هدف اصلی این نشست بررسی راهکارهای ارتقای دسترسی عادلانه به اطلاعات، تقویت حرفه‌ای‌گری رسانه‌ها و مقابله با پیامدهای انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی عنوان شد.

در این نشست «رضایی دستجردی»، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا ضمن تشکر از انجمن روزنامه‌نگاران اوگاندا برای برگزاری نشست و دعوت از نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت دسترسی مردم به اطلاعات دقیق، معتبر و متوازن تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رسانه‌ها در جهان امروز نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی، شناخت ملت‌ها از یکدیگر و ایجاد زمینه برای همکاری و تفاهم میان کشورها دارند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کامپالا خاطرنشان کرد: گسترش اطلاعات نادرست اخبار جعلی و روایت‌های گزینشی می‌تواند موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست از کشورها و ملت‌ها شود و از این جهت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، مسئولانه و مبتنی بر منابع معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رضایی دستجردی با اشاره به نحوه انعکاس اخبار جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر در برخی رسانه‌های بین‌المللی اظهار کرد: در مواردی تصویری که از ایران ارائه می‌شود با واقعیات اجتماعی، فرهنگی، علمی و دستاوردهای کشور و همچنین زندگی روزمره و عادی مردم ایران در جریان جنگ فاصله داشت.

وی تأکید کرد: شناخت صحیح ملت‌ها از یکدیگر بیش از هر چیز از طریق ارتباط مستقیم، تبادل تجربیات، سفر، گفت‌وگوی رسانه‌ای و مشاهده واقعیات از نزدیک امکان‌پذیر است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کامپالا ضمن اشاره به تحولات و جنگ اخیر بر ضرورت توجه جامعه رسانه‌ای به واقعیات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این مقطع تأکید کرد و ظرفیت‌های علمی، فنی، دفاعی و ملی کشور و همچنین روحیه مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران را از جمله این دستاوردها و ظرفیت‌ها برشمرد.

وی اظهار کرد: معرفی این ظرفیت‌ها و واقعیات می‌تواند به شکل‌گیری تصویر دقیق‌تر و متوازن‌تری از جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی و محافل رسانه‌ای اوگاندا کمک کند.

رضایی دستجردی در همین چارچوب بر آمادگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای فراهم کردن زمینه آشنایی مستقیم روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای اوگاندا با ظرفیت‌ها و دستاوردهای ایران تأکید کرد.

وی همچنین به ظرفیت همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای رسانه‌ای اوگاندا اشاره کرد و گفت: تبادل روزنامه‌نگار و متخصص رسانه، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های مشترک، اجرای برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای، ارتقای سواد رسانه‌ای، مقابله با اطلاعات نادرست و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مشترک از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در روابط دو کشور است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کامپالا همچنین آمادگی رایزنی فرهنگی را برای تسهیل ارتباط میان رسانه‌ها و دانشگاهیان دو کشور و فراهم‌سازی فرصت‌هایی برای شناخت مستقیم ایران اعلام کرد.