تاثیرپذیری شاعر ملی قزاقستان از شاعران ایرانی
وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی گفت: بنیانگذار ادبیات نوین در قزاقستان متاثر از شاعران فارسیگوی حوزه تمدنی ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسعود صادقی، وابسته فرهنگی ایران در آلماتی همزمان با ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ که در تقویم رسمی قزاقستان به عنوان «روز آبای» نامگذاری شده است در نشست بینالمللی«آبای بشریت» که به همت مؤسسه پژوهشی آبایشناسی و کتابخانه فارابی در دانشگاه ملی قزاقستان برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی بر پیوند اندیشه آبای قونانبایاوغلی با زبان فارسی، ادبیات کلاسیک و حکمت ایرانی تأکید کرد و گفت: شناخت واقعی، جامع و همهجانبه آبای قونانبایاوغلی بدون توجه به انس، علاقه و آگاهی وسیع او از زبان فارسی، ادبیات کلاسیک و حکمت ایرانی امکانپذیر نیست.
وابسته فرهنگی ایران در آلماتی با تاکید بر تقویت پیوندهای تاریخی دو ملت ایران و قزاقستان اظهار کرد: پیوند عمیق فکری آبای با ادبیات و حکمت ایرانی در یک تریبون عالیرتبه آکادمیک در دانشگاه فارابی بستر بسیار مساعدی برای نوسازی کرسیهای ایرانشناسی و تعریف پروژههای پژوهشی مشترک میان دو کشور را فراهم میسازد.
وی یادآور شد: آبای قونانبایاوغلی از برجستهترین شخصیتهای ادبی، فرهنگی و فلسفی قزاقستان است که نقش مهمی در روشنگری، توسعه آموزش و پیوند معارف بومی با حکمت جهانشمول ایفا کرده است.
صادقی از برنامهریزی برای پژوهشهای مشترک میان مؤسسه پژوهشی آبایشناسی و مراکز آکادمیک و ادبی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: بر این اساس پروژههای متقابلی درباره تأثیرپذیری آبای از شعرای بزرگ کلاسیک فارسی، نظیر فردوسی، نظامی، سعدی و حافظ در همکاری انستیتوهای آموزشی دو کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در جریان این نشست مسئولان، استادان دانشگاه، پژوهشگران حوزه آبایشناسی و دانشمندانی از کشورهای قزاقستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله پرداختند.
بررسی میراث ادبی «آبای» و ارائه مباحث تخصصی پیرامون اندیشههای فلسفی او، دیدگاههایش درباره آموزش و همچنین اهمیت این مفاهیم برای جامعه معاصر از جمله محورهای این برنامه علمی بود که در قالب آن طرح تدوین «طبقهبندی آبای» (تاکسونومی آبای) از سوی پژوهشگران دانشگاه فارابی مطرح و بر پایه دیدگاههای تربیتی این شاعر برای اجرا در فرایند آموزش نوین قزاقستان تاکید شد.
بنابر اعلام این خبر، در میان شخصیت های اثرگذار تاریخ فرهنگی آسیای مرکزی، نام ابای (ابراهیم) قونانبای اُلی ۱۸۴۵–۱۹۰۴ جایگاهی ممتاز و ماندگار دارد. او تنها یک شاعر یا نویسنده نبود، بلکه اندیشمندی پویا، فیلسوفی ژرف اندیش، موسیقی دانی خلاق، مترجمی برجسته و مصلحی اجتماعی بود که با آثار و اندیشه های خود نقش تعیینکنندهای در شکل گیری هویت فرهنگی و ادبی قزاقستان معاصر ایفا کرد. از همین رو، ابای در حافظه تاریخی ملت قزاق به عنوان بنیان گذار ادبیات مکتوب و زبان ادبی نوین قزاقی شناخته میشود و میراث فکری او همچنان یکی از مهمترین منابع الهام برای جامعه قزاقستان به شمار میرود.