دانشنامه اینترنتی امام حسن مجتبی(ع) در فضای مجازی با ۲۷۱ مطلب به روز شد

به گزارش ایلنا، همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، درختواره دانشی دومین پیشوای شیعیان و آزادگان جهان در فضای مجازی، با هدف جمع آوری انبوهی از مطالب خواندنی پیرامون سیره علمی و عملی این امام همام، همچنین شخصیت اجتماعی و سیاسی امام حسن(ع) و تسهیل در امر پژوهش محققان حوزه و دانشگاه توسط محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) به روز شد.

این گزارش می افزاید: دانشنامه امام حسن(ع) در قالب 11 محور اصلی شامل؛ «شناسنامه امام حسن مجتبی(ع)»، «امام حسن(ع) قبل از امامت»، «امام حسن(ع) پس از امامت»، «سیره عملی امام حسن(ع)»، «صلح امام حسن(ع)»، «نگاهی به واپسین روزهای عمر امام حسن مجتبی(ع)»، «فضائل و کرامات امام حسن(ع)»، «سخنان امام حسن(ع)»، «امام حسن(ع) ازنگاه دیگران»، «امام حسن(ع) در آینه ادب و هنر» و «امام حسن(ع) در آینه کتاب و رسانه» مطالب ارزشمندی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، این دانشنامه در بخش محتوایی شامل گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه و مقالات، پاسخ به شبهات است که بیش از 271 عنوان موضوع را از هم اکنون در اختیار کاربران خود قرار داده است که می توان به؛ «ولادت امام حسن(ع)»، «ویژگی‌های ظاهری»، «کنیه و القاب امام»، «خانواده امام حسن(ع)»، «شهادت پدر»، «دوران پیش از پدر و مهربانی با یتیمان»، «علت صلح و سازش امام حسن(ع) با معاویه چه بود؟»، «آخرین اندرزهای امام مجتبی(ع)»، «انتظارات امام حسن مجتبی(ع) از شیعیان»، «حضرت مهدی(عجّ) در نگاه سبط اکبر(ع)»، «تربیت در سیره و سخن امام مجتبی(ع)»، «رهنمودها و سخنان حکمت آمیز امام حسن(ع)»، «مکتب و مصلحت»، «امام حسن(ع) و پاسداری از ارزش ها» و... اشاره کرد.

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