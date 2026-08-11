مهدی شفیعی:
هنر ظرفیتی راهبردی برای کاهش آسیب های اجتماعی است
معاون امور هنری وزارت فرهنگ در نشست شورای مدیران این معاونت که با حضور مشاور امور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: هنر ظرفیتی راهبردی برای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی، معاون وزیر فرهنگ در جلسه شورای مدیران این معاونت که با حضور مهتاب رضیئی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور اجتماعی برگزار شد، ضمن تأکید بر ظرفیتهای گسترده هنر برای کمک به حل مسائل اجتماعی جامعه گفت: خوشبختانه مشاور وزیر در امور اجتماعی به ظرفیتهای هنر در جامعه امروز اشراف دارند، اما توانمندی های هنرمندان، ظرفیت زیرساختهای هنریو نهادهای هنری امروز در کشور، بسیار بهتر از گذشته است.
وی افزود: در دو، سه دهه اخیر اتفاقاتی افتاده که هنر، فارغ از ساختارهای دولتی و مدیریتی ، جایگاه جدی در جامعه پیدا کرده است. تقریباً میتوان گفت بخش قابل توجهی از جامعه به نوعی با هنر مرتبط هستند و میشود از هنر بهعنوان یک ظرفیت راهبردی برای حل بسیاری از مسائل کشور بهره برد، اما در سیاستگذاریها برای این ظرفیت، جایگاهی که شایسته آن است، کمتر در نظر گرفته می شود.
شفیعی ادامه داد: هنر، یک ظرفیت راهبردی است و بسیاری از کشورها، با وجود اینکه شاید به اندازه ایران از ظرفیتهای هنری وتوانمندی آفرینشگران هنری بهرهمند نیستند، آنچه را در اختیار دارند غنیمت میشمارند، از آن بهرهبرداری میکنند و توجه بیشتری را در دنیا به خود جلب می کنند.
وی اظهار کرد: امیدواریم نتایج اقدامات شورای فرهنگ عمومی در احصای مسائل اجتماعی سراسر کشور، بهویژه مسائل اجتماعی استانها، در اختیار فعالان هنری قرارگیرد تا با خلق آثار هنری به حل مسائل اجتماعی کمک کنند.
شفیعی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در معاونت امور هنری گفت: جشنوارههایی مانند جشنواره موسیقی جوان، جشنواره موسیقی نواحی، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک و جشنوارههای فجر، هر یک از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردارند. به گفته وی، این جشنوارهها با توجه به گستره ملی، حضور هنرمندان از سراسر کشور و ارتباط با گروههای مختلف، ظرفیت قابلتوجهی برای تقویت خلاقیت، توجه به هنر ملی، اقوام و خردهفرهنگها و همچنین اثرگذاری بر کودکان، نوجوانان و جوانان دارند و میتوان با برنامهریزی مناسب، بهره بیشتری از این ظرفیتها گرفت.
معاون وزیر فرهنگ تأکید کرد: اینها همه ظرفیتهای شبکهای ارزشمند و اثرگذاری هستند که می تواند در حل مسائل اجتماعی یاریگر باشند.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای آموزشی هنر اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزشی، ظرفیت آموزشگاهی قابل توجهی در کشور وجوددارد، بیش از هفت هزار آموزشگاه هنری در سراسر کشور داریم و ۷۰ هنرستان هنرهای زیبای پسرانه و دخترانه نیز درکشور فعال هستند. اینها ظرفیتهای بسیار مطلوبی برای ارتباط گرفتن با نسل جدید وبهره گرفتن از ظرفیت اثرگذاری نسل جدید برای ترسیم آینده مطلوب کشور هستند.
وی افزود: شاید لازم باشد این ظرفیتهایی که وجود دارد را بازخوانی کنیم تا به اهمیت آن چه به عنوان توانمندی کشور وجود دارد بیشتر به اشتراک نظر برسیم.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم تفاهمی داشته باشیم و کار مشترکی را برای امسال و سالهای آینده تعریف کنیم تا به آن چشم اندازی که ارتقای فرهنگ عمومی و حل مسائل اجتماعی است، نزدیک شویم.
مهتا ب رضیئی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر ظرفیت هنر در حوزه مسائل اجتماعی گفت: موضوعات اجتماعی فراتر از برگزاری رویدادهای مقطعی است و باید برای درونیسازی مسائل و دغدغههای اجتماعی در جامعه برنامهریزی کرد. هنر و هنرمندان از مهمترین ظرفیتها برای ایجاد تغییر در نگرش ها و انگیزه ها در جامعه هستند و معاونت امور هنری میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: هنر به عنوان یک قدرت نرم میتواند در شکلدهی به نگرش جامعه و جهتدهی به مسائل اجتماعی اثرگذار باشد. از این رو، ظرفیتهای معاونت امور هنری در موضوعاتی مانند سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی، جذب و مشارکت جوانان، نشاط اجتماعی و ارتقای تابآوری اجتماعی می تواند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. فعالیتهای هنری نباید صرفاً رویدادمحور باشد، بلکه لازم است برای تأثیرگذاری بلندمدت و ایجاد دغدغههای اجتماعی در میان گروههای مختلف، بهویژه کودکان، نوجوانان و جوانان، برنامهریزی شود.
رضیئی ادامه داد: انتظار میرود معاونت امور هنری برای ارتقای تابآوری اجتماعی، ترمیم و افزایش اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی، برنامههای مشخص و قابل اجرا در قالب طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کند. این برنامهها میتوانند در حوزههای مختلف هنری و با مشارکت هنرمندان و ذینفعان این حوزه طراحی شوند و موضوعات اجتماعی را از مسیر هنر به جامعه منتقل کنند.
رضیئی با اشاره به زمینههای همکاری با معاونت امور هنری در حوزه اجتماعی گفت: در حوزه اجتماعی، تفاهمهایی با شورای اجتماعی کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری است و معاونت امور هنری میتواند یکی از بخشهای مهم این همکاریها باشد. همچنین ظرفیت همکاری مشترک با دستگاههایی مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو وجود دارد و میتوان از ظرفیتهای مالی، نیروی انسانی، فضاها و امکانات این دستگاهها برای اجرای برنامهها و رویدادهای مشترک در سراسر کشور استفاده کرد.
وی همچنین بر توجه جدی به موضوع جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: معاونت امور هنری میتواند با حمایت از تولید محتوای خلاقانه در زمینه ترویج ازدواج، تحکیم خانواده، فرزندآوری و تقویت نگرش مثبت نسبت به خانواده نقش مؤثری داشته باشد. این موضوعات می تواند علاوه بر حضور در فراخوانها و فعالیتهای جاری، در قالب برنامههای ویژه و دارای هدف مشخص نیز دنبال شوند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور اجتماعی در پایان بر ضرورت استمرار همکاری معاونت امور هنری با حوزه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد و گفت: معاونت امور هنری میتواند به عنوان یکی از معاونتهای تأثیرگذار وزارتخانه، به نقطه اتکای برنامههای فرهنگساز تبدیل شود و ظرفیتها، تخصصها و توانمندیهای هنرمندان را در حل مسائل اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی به یاری بگیرد. همچنین لازم است نماد و شعار جوانی جمعیت در محصولات فرهنگی و هنری، پوسترها، بلیتها، فراخوانها و سایر موارد این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.