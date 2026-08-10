رئیس اداره میراثفرهنگی کلاله در شرق گلستان منصوب شد
طی حکمی از سوی فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان و در مراسمی با حضور فرماندار کلاله، محمدنظر بهادر بهعنوان رئیس جدید اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلاله منصوب و معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین تودیع و معارفه ریاست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلاله با حضور محمود سالاری فرماندار شهرستان کلاله، قربان عباسی مشاور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان و جعفر خاندوزی مشاور مدیرکل و مسئول هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار شد.
در این مراسم، حکم انتصاب محمدنظر بهادر بهعنوان رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلاله که به امضای فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان رسیده است، به وی اعطا و او بهصورت رسمی بهعنوان سرپرست این اداره معرفی شد.
همچنین در این مراسم از خدمات و تلاشهای محمدعلی سرگزی در دوران تصدی مسئولیت ریاست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلاله قدردانی شد.
از سوابق بهادر پیش از این میتوان به نیروی یگان حفاظت میراثفرهنگی در تهران و شهرستان علی آبادکتول، اولین مدیر ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلاله و مراوهتپه و جانشینمسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مینودشت اشاره کرد.