در این مراسم، حکم انتصاب محمدنظر بهادر به‌عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاله که به امضای فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان رسیده است، به وی اعطا و او به‌صورت رسمی به‌عنوان سرپرست این اداره معرفی شد.

همچنین در این مراسم از خدمات و تلاش‌های محمدعلی سرگزی در دوران تصدی مسئولیت ریاست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاله قدردانی شد.

از سوابق بهادر پیش از این می‌توان به نیروی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در تهران و شهرستان علی آبادکتول، اولین مدیر ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاله و مراوه‌تپه و جانشین‌مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مینودشت اشاره کرد.