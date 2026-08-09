جبلی در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت که به میزبانی رسانه ملی برگزار شد، خبر داد:
نهایی شدن بیش از ۲۰ فیلمنامه برای تولید سریال در سال جاری
رئیس رسانه ملی از نهایی شدن بیش از ۲۰ فیلمنامه برای تولید مجموعههای نمایشی فاخر در سال جاری خبر داد و با تبیین اولویتهای محتوایی آثار جدید، از برگزاری رویداد ملی «ایران جان» با میزبانی قزوین در شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت که به میزبانی سازمان صداوسیما برگزار شد، با تأکید بر همافزایی رسانه ملی با دولت و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: تاکنون ۲۴ تفاهمنامه با دستگاهها و نهادهای مختلف منعقد شده که نیمی از این تعداد، یعنی ۱۲ مورد، به همکاری با دستگاههای اجرایی اختصاص دارد.
جبلی از نهایی شدن بیش از 20 فیلمنامه برای تولید سریال در سال جاری خبر داد و افزود: هدفگذاری صورتگرفته برای این آثار، درراستای تولید مجموعههای فاخر و درخور اعتنایی است که متناسب با دغدغههای فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.
وی اولویت محتوایی این مجموعهها را فراتر از مقوله سرگرمی، فرهنگسازی و تأکید بر مفاهیم ملی، تاریخی و فرهنگی دانست و تصریح کرد: در فرایند تولید این سریالها، رویکردی مبتنیبر تاریخ و هویت ملی در اولویت قرار گرفته است تا ضمن بهرهگیری از جذابیتهای بصری، بستر مناسبی برای فرهنگسازی و سرگرمی آگاهانه مخاطبان فراهم شود.
رئیس رسانه ملی با تأکید بر محورهای محتوایی این آثار، موضوعاتی همچون حفاظت از محیطزیست، تحکیم نهاد خانواده و تقویت غرور ملی و میهنی را از ستونهای اصلی ساخت این آثار برشمرد.
همکاری با دستگاههای اجرایی دولت چهاردهم
جبلی با تأکید بر ضرورت همکاری میان رسانه ملی و دستگاههای اجرایی دولت چهاردهم افزود: ظرفیت تولیدات رسانهای، بستر مناسبی برای مشارکت دستگاهها فراهم میکند.
جبلی ابراز امیدواری کرد که با همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه معرفی و تبیین سیاستها و راهبردهای کلان دولت روی آنتن رسانه ملی فراهم شود و فرهنگسازی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی به بهترین شکل رقم بخورد.
وی با تأکید بر ظرفیت عظیم رسانه ملی برای به تصویر کشیدن توانمندیهای دولت گفت: ما همواره برای تبیین و نمایش این دستاوردها اعلام آمادگی کردهایم و امیدواریم روند همکاری با نهادهایی همچون وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده و سایر دستگاهها، همچون گذشته با قوت تداوم یابد.
رئیس رسانه ملی این همکاری را فراتر از بند «چ» دانست و گفت: در این بند، تکلیف دستگاههای اجرایی برای همکاری با رسانه ملی بهمنظور ارتقای فرهنگی کشور ترسیم شده است، اما رسانه ملی این ظرفیت را دارد که فراتر از این بند نیز با دستگاههای فرهنگی همکاری کرده و دامنه این همکاری را گسترش دهد.
از سرگیری رویداد «ایران جان» با میزبانی قزوین
جبلی در بخش دیگری از سخنانش به ازسرگیری رویداد «ایران جان» اشاره کرد و گفت: این رویداد، اعلام وفاداری سازمان صداوسیما به سند تحول رسانه ملی و فرصتی برای تقویت همبستگی ملی و عدالتمحوری در کشور بود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم متوقف شد. اکنون شاهد ازسرگیری این رویداد در اوایل شهریور با میزبانی استان قزوین خواهیم بود. این رویداد همزمان با ثبت جهانی الموت و ترسیم مسیر تازهای برای گردشگری فرهنگی در این استان برگزار میشود.
در این نشست که با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده؛ کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه؛ الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و دیگر اعضای این کمیسیون برگزار شد، علاوهبر ارائه گزارشی از سوی رسانه ملی درباره دو جنگ اخیر و تولیدات آتی آنتن، مصوبات مربوط به موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز موردبحث و بررسی قرار گرفت.