۹۰ درصد طرح وظایف و اختیارات ساترا آماده شده است/ بودجه فرهنگ بالاترین رشد را داشته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه این نشست به بهانه روز خبرنگار برگزار شده، این شغل را نوعی عبادت دانست و از آمادگی کمیسیون فرهنگی برای برگزاری نشست‌های مشترک و همکاری با خبرنگاران فرهنگی در جهت حل مشکلات کشور در حوزه فرهنگ خبر داد و در بخش دیگر نشست اهالی رسانه مسائل مختلفی در این حوزه را مطرح کردند.

در ادامه این نشست اهالی رسانه به بیان دغدغه‌ها و مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و هنر پرداختند و در انتها اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی ارائه دادند.

حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت تصویب طرح وظایف و اختیارات ساترا اظهار کرد: درباره قانون مربوط به ساترا یا سکوهای مجازی vodها از ابتدای مجلس دوازدهم و شروع کار کمیسیون فرهنگی با توجه به نمایشگاهی که مجموعه ساترا از معضلات موجود در این عرصه برگزار کرده بود و نمایندگان از آن بازدید کردند در جریان مسائل قرار گرفتند و چند ماه پس از تشکیل مجلس ما کارمان را شروع کردیم و متنی را که خود ساترا به عنوان پیش‌نویس اولیه تهیه کرده بود را بررسی کردیم و با وزارت ارشاد هم مکاتبه داشتیم و در کنار این هم با مرکز پژوهش‌ها، شورایعالی فضای مجازی و مرکز تحقیقات قم و دیگر دستگاه‌ها جداگانه بررسی‌هایی صورت گرفت و چون بخشی از وظایف این حوزه به صداوسیما و بخشی مربوط به وزارت ارشاد می‌شد با هر دو دستگاه جلساتی داشتیم که سعی کردیم بین این دو توافقی ایجاد کنیم که توافق ایجاد شد و فکر میکنم حدود ۳۵ جلسه برگزار کردیم.

وی افزود: آن پیش‌نویس ساترا تغییر ماهوی کرد و آنچه خروجی این کمیته شد به عنوان قانون این بخش یک متن مدون خوب بود و چند جلسه با فعالان این عرصه نیز برگزار شد که از نقطه نظرات آن‌ها هم استفاده شد و نهایتا آن خروجی به عنوان طرح عنوان شد و در نهایت پیشنهادات و طرح در کمیسیون فرهنگی شروع به بررسی شد، کمیسیون ۱۰ تا ۱۲ جلسه را به این موضوع اختصاص داد، جلسات متمرکزی داشتیم، اعضای کمیسیون فرهنگی در مجلس حضور داشتند و به صورت متمرکز این موضوع بررسی شد و تقریبا می‌توان گفت آن طرح حدود ۹۰ درصد آماده شده است و انشالله ده درصد باقیمانده که به برخی اختلافات مربوط می‌شود برطرف خواهد شد و در هفته‌های آینده این موضوع قطعی می‌شود.

رسایی در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: در این مدت برخی رسانه‌ها به صورت هدفمند کمیسیون فرهنگی را مورد حمله قرار دادند، اگر بخواهید فضای مجازی را قانونمند کنید عده‌ای به شکل هدفمند سعی می‌کنند آن را زیر سوال ببرند، به هر شکل قانونی نوشته شده و امیدواریم به زودی به صحن برسد.

در بخش دیگر این نشست علی‌اکبر علیزاده دیگر نماینده حاضر در جلسه، اظهار کرد: در بحث ساماندهی فضای مجازی در مجلس یازدهم واقعا کار بسیاری شد. ما واقعا تلاش کردیم این قانون را تصویب کنیم و متاسفانه رییس مجلس اجازه نداد که این قانون، قانون شود. واقعا یکی از کارهای انجام شده مجلس یازدهم بود که نگذاشتند اجرا شود.

علیزاده در ادامه گفت: در بحث قانون عفاف و حجاب کمیسیون فرهنگی بیش از هزار ساعت کار کرد، ۸۵ درصد این قانون اثباتی است، ۱۳ درصد فقط نفی است. برنامه برخوردی در این قانون نبود، قرار بود از طریق سیستم‌های الکترونیک تذکرات راحت و آرام داده شود و باز به شکل غیرقانونی توسط مقامات بالای مجلس شورای اسلامی جلوی این قانون گرفته شد.

وی با انتقاد از تعطیلی مجلس تصریح کرد: در بحث بازگشایی مجلس این دوستان خون دل خوردند، نمی‌خواستند مجلس باز شود و در نهایت با این فشارها مجبور شدند که به صورت مجازی حداقل مجلس را باز کنند.

نماینده مردم دامغان با اشاره به رشد بودجه فرهنگی از چهاردهم درصد به حدود ۳ و نیم درصد کل بودجه کشور، گفت: بالاترین میزان رشد بودجه فرهنگی کشور در دوران فعالیت کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم صورت گرفته است. بودجه فرهنگی مجلس از ۰.۴ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. بالاترین رشد بودجه را بودجه فرهنگی داشته که بالاترین تحقق را هم داشته است.

در ادامه این نشست امیرحسین ثابتی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: ما امروز بالای صد نفر سفیر و رایزن فرهنگی داریم، من ندیدم در رسانه‌های ما بر عملکرد اینها تمرکز شود. متأسفانه فضای رسانه‌های فرهنگی ما سینمازده، تئاترزده و موسیقی‌زده شده است. من معتقدم همانقدر که حمید نعمت‌الله بازیگر فرهنگی و تأثیرگذار است حاج محمود کریمی هم تاثیرگذار است. از حاج‌محمود کریمی تا سیاوش اسعدی مساله فرهنگ ماست و هر کدام که در راستای تعالی فرهنگ ما عمل می‌کنند، ما به آن‌ها کمک کنیم. امروز بی‌طرفی معنا ندارد و هر کس براساس چارچوب و استدلالش باید بیاید و صحبت کند.

در بخش دیگر این نشست احمد راستینه دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رشد بودجه فرهنگی گفت: اگرچه امروز سهم فرهنگ از بودجه عمومی به حدود ۳ و نیم درصد رسیده است اما نباید فراموش کنیم در کشورهای توسعه یافته، این سهم ۷ تا ۱۰ درصد است و ما تا رسیدن به آن نقطه هنوز راه درازی داریم.

حجت الاسلام و المسلمین حسین میرزایی نیز در این نشست با اشاره به ناتمام ماندن بررسی لایحه اهداف اختیارات و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل وقوع جنگ گفت و تأکید کرد: مشکلات فراوانی در زمینه حفظ میراث فرهنگی و نبود حمایت‌های قانونی از یگان‌های حافظ میراث فرهنگی داریم که با تصویب این قانون این مشکلات حل خواهد شد.

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