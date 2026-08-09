«هزار داستان» برنامه جدید شبکه نسیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «هزار داستان» این روزها در مرحله تولید قرار دارد و حسین پاکدل نویسنده، کارگردان تئاتر و بازیگر که سه دهه پیش در قاب تلویزیون اجرا می کرد بعد از ۳۳ سال به اجرا در این قاب بازگشته است.

این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده و پخش آن بعد از ماه صفر از شبکه نسیم آغاز می شود.

در آستانه پخش این برنامه، از تیزر آن نیز رونمایی شده است.

«هزار داستان» در فصل جدید به حوزه سلامت زندگی و اصلاح سبک زندگی مردم می پردازد.

در این برنامه موضوعاتی که در جامعه و شرایط کنونی سلامت روح و روان مخاطب را به خطر انداخته است مورد بحث قرار می گیرد.

فصل جدید «هزارداستان» به کارگردانی محمد فواد صفاریان پور و تهیه کنندگی مشترک وی با علی زارعان پخش خواهد شد.

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