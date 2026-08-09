آیین بزرگداشت اکبر عبدی در قرچک برگزار شد
آیین بزرگداشت زندهیاد اکبر عبدی به همت خانه هنر ایرانیان و با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت اکبر عبدی به همت خانه هنر ایرانیان و با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک در مجموعه سنتنیال. برگزار شد.
جمعی از مسئولان، هنرمندان، پیشکسوتان و علاقهمندان فرهنگ و هنر در این رویداد حضور داشتند.
آتش تقیپور، محمدرضا داوودنژاد، علیمردانی، حسن شکوهی، قاسمیان، خانم خسرومرور، خاکپاش، شهرام لاسمی، پانتهآ غبادی، سعیدینیا از مجریان رسانه ملی، مازیار عصری، نادر داهیم، تارخ، امین فرزانه، زهره صفوی و صفار، رئیس انجمن نمایش تهران و جمعی دیگر از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر اشاره کرد.
همچنین عباسی، فرماندار ویژه ورامین، اسلامی، فرماندار قرچک، آقای قاسمی، بخشدار ویژه و جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری منطقه در این مراسم حضور داشتند.
حضور اعضا و نمایندگان انجمنهای فرهنگی و هنری جنوب شرق تهران نیز از دیگر بخشهای قابل توجه این رویداد بود.
سالاری مقدم (مدیر جنوب شرق تهران) خانه هنرایرانیان گفت؛ این مراسم با هدف پاسداشت سالها فعالیت هنری و تجلیل از جایگاه استاد اکبر عبدی در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران برگزار شد.
در کنار بخشهای رسمی مراسم، برنامههای هنری نیز اجرا شد که از جمله آن میتوان به نینوازی استاد فاضل اسدی و اجرای موسیقی و خوانندگی علی سام اشاره کرد؛ بخشهایی که فضای مراسم را با حالوهوای هنری و صمیمی همراه کرد.
تأکید قائم مقام خانه هنر ایرانیان بر استقبال مردم
در این مراسم، محمدرضا علیزاده، قائممقام خانه هنر ایرانیان، ضمن قدردانی از حضور گسترده هنرمندان، مسئولان و علاقهمندان، این استقبال را نشانه جایگاه ویژه استاد اکبر عبدی در میان مردم و جامعه هنری دانست.
علیزاده با اشاره به حضور پررنگ علاقهمندان اظهار داشت که خانه هنر ایرانیان همواره تلاش میکند در کنار برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، زمینهای برای دیدار و همدلی میان مردم، هنرمندان و مدیران فرهنگی فراهم کند و استقبال کمنظیر از این مراسم، مسئولیت مجموعه برگزارکننده را برای ادامه این مسیر سنگینتر میکند.
وی همچنین از تمامی هنرمندان، پیشکسوتان، مدیران فرهنگی، انجمنهای هنری و علاقهمندانی که با حضور خود به این مراسم اعتبار بخشیدند، تشکر و قدردانی کرد.
قدردانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک
قبادپور، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک نیز در این مراسم ضمن تشکر از حضور مسئولان، هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر، بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه هنرمندان و برگزاری آیینهایی برای پاسداشت سرمایههای فرهنگی و هنری کشور تأکید کرد.