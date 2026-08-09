به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی که امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، معاونان، مدیران و رؤسای واحدهای سازمانی این نهاد در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد، جهادگران نمونه کشوری جهاددانشگاهی در حوزه‌های مختلف معرفی و با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شدند.

اسامی جهادگران نمونه به شرح زیر است:

حوزه آموزش

صفورا سلیمانی‌فخر، معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا

نسیم حسنی، مدیر اداره امور اجرایی و پشتیبانی از مراکز آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان

لیلا قدیری، کارشناس امور آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

حوزه فرهنگی

مهدی سوری، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه

سپیده قلندری اسفدن، مسئول‌قسمت هنر و رسانه جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی

معصومه صبور، سردبیر خبرگزاری بین‌المللی قرآن کریم سازمان فعالیت های قرآنی – ایکنا

حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع

امین حیاتی، عامل ناظر مالی و مدیر امور مالی جهاددانشگاهی خوزستان

مازیار پیرا، کارشناس‌مسئول تالار همایش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

مظفر پرویزی، متصدی خدمات عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی

سیدمحمد زرنشان، مدیر اداره امور اداری و عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان

الهام احسان‌دوست، مدیر شعبه سازمان تجاری‌سازی جهاددانشگاهی واحد فارس

حوزه پژوهش و فناوری

زینب مرتضوی‌فر، عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار جهاددانشگاهی تهران

بهاره صحت، کاردان شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان

هادی رفیعی دارانی، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد و گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

محدثه رمضانی، مدیر بانک میکروارگانیسم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

زینب جوادی‌تاش، کارشناس پژوهش و مدیر امور آموزش تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ملی سرطان

حوزه روابط عمومی

مهدی لطفی پناه، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه رویان

حوزه حراست

محمدرضا ثمودی، مدیر اداره حفاظت پرسنلی و فیزیکی دانشگاه علم و فرهنگ

روسا و مدیران نمونه

رامین صرامی فروشانی، رئیس پژوهشگاه ملی سرطان (سرطان پستان)

علی مختارانی، رئیس سازمان خواجه نصیرالدین طوسی

رحیم امیری، معاون اقتصادی وتجاری سازی فناوری ستفا