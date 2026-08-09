در آیین گرامیداشت چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی انجام شد؛
«جایزه ملی جهاددانشگاهی» به خانواده شهید دکتر علی لاریجانی اعطا شد
در آیین گرامیداشت چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با حضور رئیسجمهور، «جایزه ملی جهاددانشگاهی» به پاس یک عمر مجاهدت علمی، فرهنگی و انقلابی استاد فرهیخته و جهادگر شهید دکتر علی لاریجانی، به خانواده معظم این شهید والامقام اعطا شد. در این مراسم فاطمه لاریجانی فرزند شهید لاریجانی با اشاره به رویکرد پدرش در تعامل با دولتها گفت: پدرم همواره رویکردی حمایتگرانه نسبت به دولت داشت؛ چراکه دغدغه اصلی او حفظ امنیت و توسعه ایران بود و در ارائه مشورت به دولتمردان نیز سخاوتمندانه عمل میکرد.
این جایزه در دومین دوره آیین اعطای «جایزه ملی جهاددانشگاهی» و به پاس یک عمر مجاهدت علمی، فرهنگی و انقلابی استاد فرهیخته و جهادگر شهید دکتر علی لاریجانی، همراه با لوح یادبود، با نهایت احترام و افتخار به خانواده معظم، صبور و ارجمند این شهید والامقام تقدیم شد.
در متن این لوح با آیه شریفه «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» آمده است:
علم و معرفت، امانتی الهی و ودیعهای مقدس است که آفریدگارِ قلم، در سپیدهدم آفرینش، آن را در جان انسانهای پاک به امانت نهاد و حیات طیبه را به انوار قدسی خویش متبرک ساخت. از همینرو، علم گوهری فروزان و مشعل هدایت انسان در مسیر حقیقت و کمال شد؛ هر که در پرتو آن گام نهاد، رهرو طریق حق گردید و هر که از آن روی برتافت، از حقیقت فاصله گرفت.
اعطای «جایزه ملی جهاددانشگاهی» نمادی از تکریم اندیشه متعالی جهادگران عرصه علم، فرهنگ و فناوری و تربیتیافتگان مکتب نورانی قرآن کریم و عترت طاهرین(علیهالسلام) است؛ انسانهایی که شناسنامه افتخارآفرین آنان نه با شمار سالهای عمر، بلکه با وسعت اثرگذاری، اخلاص در عمل و خدمت صادقانه به مردم معنا مییابد. همتهای بلند آنان گرد شمس حقیقت میگردد و عمل صالحشان، عمر را جاودانه و نامشان را ماندگار میسازد.
«جایزه ملی جهاددانشگاهی» پاسداشت سبک زندگی مؤمنانه، عالمانه، مسئولانه و تکلیفمدارِ شخصیتهایی است که گذر زمان، از ارزش و درخشندگی راهشان نمیکاهد و سیره آنان، امروز نیز الهامبخش نسل جوان این سرزمین در مسیر علم، ایمان و خدمت است.
در ادامه این لوح آمده است:
اینک، همزمان با چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، در دومین دوره آیین اعطای «جایزه ملی جهاددانشگاهی»، به پاس یک عمر مجاهدت علمی، فرهنگی و انقلابیِ استاد فرهیخته و جهادگر شهید دکتر علی لاریجانی، این جایزه به همراه لوح یادبود، با نهایت احترام و افتخار، به خانواده معظم، صبور و ارجمند آن شهید والامقام تقدیم میشود؛ باشد که یاد، راه و اندیشه آن عزیز سفرکرده، چراغ راه آیندهسازان ایران اسلامی و الهامبخش جهادگران عرصه علم و فرهنگ باشد.
شهید لاریجانی در مواجهه با دولتها همواره رویکردی حمایتگرانه داشت
در این مراسم فاطمه لاریجانی فرزند شهید لاریجانی، اظهار کرد: پدرم انقلاب را فرزند خودش میدانست و تا پای جان برای حفظ آن ایستاد و حتی برای این انقلاب از فدا کردن فرزند رشیدش نیز دریغ نکرد.
وی با اشاره به رویکرد پدرش در تعامل با دولتها گفت: پدرم حتی در شرایطی که با برخی دولتمردان اختلافات سیاسی داشت، همواره رویکردی حمایتگرانه نسبت به دولت داشت؛ چراکه دغدغه اصلی او حفظ امنیت و توسعه ایران بود و در ارائه مشورت به دولتمردان نیز سخاوتمندانه عمل میکرد.
لاریجانی با اشاره به سیره علمی و مطالعاتی پدرش گفت: پدر بزرگوارم بسیار اهل مطالعه بود و مطالعات متنوعی داشت. مطالعات دینی نیز جزو لاینفک مطالعات روزانه ایشان، در کنار مطالعاتی بود که در موضوعات دیگر داشتند.
وی افزود: علت این موضوع این بود که ایشان معتقد بودند معرفت دینی هیچگاه به نقطهای نمیرسد که بگوییم به انتهای آن رسیدهایم و کفایت میکند؛ بلکه باید همواره معرفت دینی خود را عمیقتر کنیم.
فرزند شهید لاریجانی ادامه داد: وقتی بهخصوص پس از شهادت پدرم درباره این سیره مطالعاتی و علمی ایشان فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که شاید ریشه این رویکرد در افکار شهید مطهری باشد؛ به دلیل شیدایی و علاقهای که ایشان نسبت به استاد خود داشتند.
تأکید بر رشد همزمان علم، ایمان و فضیلت
لاریجانی با اشاره به دیدگاههای شهید مطهری درباره گرایشهای مقدس فطری انسان اظهار کرد: شهید مطهری در کتاب فطرت، پنج مقوله و گرایش مقدس فطری انسان از جمله گرایش به عشق و پرستش، هنر و جمال، فضیلت و علمجویی را مطرح میکند و معتقد است انسان زمانی به کمال و سعادت میرسد که همه این گرایشهای مقدس به صورت متوازن و هماهنگ با یکدیگر رشد کنند.
وی افزود: وقتی پدرم علمآموزی و علمپژوهی را همواره در سیره روزانه خود داشت و در کنار آن به زهد و زاهد واقعی بودن، به معنای عدم تعلق به مادیات، توجه میکرد و از قرآن کریم بهره میگرفت و در محضر علما و عرفا حاضر میشد، اینگونه برداشت میکنم که میخواست علم و ایمان و علم و عشق و پرستش در وجودش توأمان رشد کند.
فرزند شهید لاریجانی تأکید کرد: همانطور که شهید مطهری میفرمایند، رشد یکی از این گرایشها به تنهایی انسان را به کمال نمیرساند و حتی میتواند موجب انحطاط او شود. امروز نیز در جهان شاهد هستیم که پیشرفت علمی بدون پیشرفت در گرایش به فضیلت، خیرخواهی و نوعدوستی باعث میشود علم در دست طاغوتهای زمان و مستکبران قرار گیرد.
ارادت شهید لاریجانی به علما و عرفا
لاریجانی با اشاره به ارتباط پدرش با علما و عرفا گفت: پدرم علاقه ویژهای داشت که از محضر علما و عرفا استفاده کند و بارها به محضر آیتالله علامه حسنزاده آملی میرسید. از دوران جوانی ایشان و حتی دوران کودکی ما، همواره به محضر علامه حسنزاده میرفتیم.
وی ادامه داد: پدرم همچنین علاقه داشت به محضر آیتالله کشمیری که از عرفای بزرگ بودند، برسد و ما را نیز همراه خود میبرد. ایشان ارادت ویژهای به مراجع عظام داشتند.
فرزند شهید لاریجانی افزود: پس از شهادت پدرم، زمانی که با برخی مراجع ملاقات داشتیم، متوجه شدم که از دست دادن یک فرزند را تجربه میکنند و دریافتم که آن ارادت قلبی پدرم به مراجع، متقابل بوده است.
همراهی آگاهانه شهید مرتضی لاریجانی با پدر
لاریجانی با اشاره به نقش برادر شهیدش در همراهی با پدرش در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: برادر شهیدم، آقا مرتضی، برادری مهربان و بامعرفت بود. همراهی او با پدرم تصادفی نبود، بلکه از ابتدای جنگ ۱۲ روزه مسئولیت خود را حفظ جان پدر میدانست.
وی افزود: مرتضی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بود و از رساله دکتری خود در این دانشگاه با نمره ۲۰ و عالی دفاع کرده بود، اما از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تصمیم گرفت در کنار پدر باشد و از او مراقبت کند.
لاریجانی ادامه داد: برخی به او میگفتند شما دکترای دانشگاه شریف گرفتهاید و حالا آمدهاید کار حفاظتی انجام میدهید؛ اما پاسخ میداد اگر بتوانم حتی یک روز بیشتر از جان پدرم محافظت کنم، به امام زمان(عج) خدمت کردهام.
وی تأکید کرد: بنابراین همراهی مرتضی با پدرم یک همراهی آگاهانه و انتخابشده بود. او از همسر جوان خود، فاطمه، و فرزند ششسالهاش و علی دو ساله دل کند تا بتواند پدر را همراهی کند و در این مسیر کنار او باشد.
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به اعتقاد خود به زنده بودن شهدا گفت: خداوند در قرآن میفرماید کسانی را که در راه خدا کشته شدهاند، مرده نپندارید. من میدانم که پدرم حاضر و شنواست و از ما زندهتر است.
وی در ادامه خطاب به پدر شهیدش اظهار کرد: در کلیپی که از حضور شما در راهپیمایی اربعین پخش شده و در فضای مجازی نیز موجود است، مجری از شما میپرسد اگر بخواهید یک همسفر برای اربعین انتخاب کنید تا این مسیر را با هم طی کنید، چه کسی را انتخاب میکنید؟ شما بیدرنگ پاسخ میدهید و شهید مطهری را انتخاب میکنید، چراکه هر لحظه در کنار ایشان بودن، انسان را یک قدم در معرفت الهی بالاتر میبرد و احساس میکنیم معرفت شما عمیقتر میشود.
لاریجانی خطاب به پدر شهیدش گفت: پدر، شاید شما از این موضوع مطلع نبودید، اما ما نیز همین احساس را نسبت به شما داشتیم. شما برای ما طبیب روح و جان بودید و هر لحظه درک محضر شما، ما را از معرفت سیراب میکرد. امیدوارم از آن جایگاهی که اکنون در آن قرار دارید و زندهتر از زنده هستید، همچنان ما را رهنمون باشید و شفیع ما باشید.