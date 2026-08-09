تمدید نمایش «اسب نورد»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، نمایش «اسب نورد» روز دوشنبه (۱۹ مردادماه) ساعت ۱۹:۳۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ مردادماه) ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۱ میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.

نمایش «اسب نَورد» نوشته مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی، بازی مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی و تهیه‌کنندگی مصطفی کوشکی از هشتم تیرماه امسال در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

مصطفی کوشکی طراح نور، هستی حسینی طراح لباس، سعید مومنی طراح ویدئو، مهدی طالقانی طراح گرافیک، حمیدرضا حسینی طراح صدا و موسیقی، پویا انصاری مدیر پروژه ، بهروز داوری ساخت تیزر، محیا مهدی‌زاده عضو گروه کارگردانی، رضا عمویی عضو گروه صحنه نیز عوامل اجرایی این پروژه نمایشی را تشکیل می دهند که توسط گروه «تئاتر مستقل تهران» تولید شده است.

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