خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید نمایش «اسب نورد»

تمدید نمایش «اسب نورد»
کد خبر : 1824148
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی برای اجرا در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ مردادماه در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، نمایش «اسب نورد» روز دوشنبه (۱۹ مردادماه) ساعت ۱۹:۳۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ مردادماه) ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۱ میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.

نمایش «اسب نَورد» نوشته مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی، بازی مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی و تهیه‌کنندگی مصطفی کوشکی از هشتم تیرماه امسال در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

مصطفی کوشکی طراح نور، هستی حسینی طراح لباس، سعید مومنی طراح ویدئو، مهدی طالقانی طراح گرافیک، حمیدرضا حسینی طراح صدا و موسیقی، پویا انصاری مدیر پروژه ، بهروز داوری ساخت تیزر، محیا مهدی‌زاده عضو گروه کارگردانی، رضا عمویی عضو گروه صحنه نیز عوامل اجرایی این پروژه نمایشی را تشکیل می دهند که توسط گروه «تئاتر مستقل تهران» تولید شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر