معرفی اعضای هیات انتخاب و داوری بخش عکس پویش «طلوع ماه»
حافظ احمدی، سیفالله صمدیان و عباس کوثری، به عنوان اعضای هیات انتخاب و داوری آثار رسیده به بخش عکس پویش ملی «طلوع ماه» معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، حافظ احمدی، عکاس و فیلمبردار سینمای ایران، سیفالله صمدیان، عکاس و فیلمساز و عباس کوثری، عکاس و مدرس، آثار رسیده به بخش ملی عکس پویش «طلوع ماه» را انتخاب و داوری میکنند.
در مجموع، ۶۶۰ اثر در بخش عکس به دبیرخانه این رویداد ارسال شده که از این میان، ۳۶۴ اثر بهصورت تکعکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعه عکس به ثبت رسیده است.
پویش ملی عکس و فیلم «طلوع ماه» به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوههای مردمی، تاریخی و بینالمللی مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب برگزار شده و هنرمندان و علاقهمندان سراسر کشور امکان ارسال آثار خود را در دو بخش فیلم و عکس و با تاکید بر تولید آثار با تلفن همراه داشتهاند.
گفتنی است آثار رسیده وارد مرحله بازبینی و داوری میشوند و برگزیدگان پویش در آیین پایانی که بهزودی برگزار خواهد شد، معرفی و تقدیر میشوند.