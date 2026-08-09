به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک با هدف گسترش پژوهش‌های علمی و نظری در حوزه هنر نمایش عروسکی، از پژوهشگران، استادان دانشگاه، هنرمندان و دانشجویان دعوت کرده است تا آثار پژوهشی خود را در محورهای تعیین‌شده برای بخش پژوهش و سمینار این دوره ارسال کنند.

محورهای پژوهشی

محورهای اعلام‌شده برای این بخش عبارت‌اند از:

۱. تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر

* نقش دانشگاه در شکل‌گیری و توسعه تئاتر عروسکی ایران

* نقش جشنواره‌ها در شکل‌گیری و توسعه تئاتر عروسکی ایران

۱. تئاتر عروسکی و فناوری‌های نوین

* بررسی تأثیر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، رباتیک، واقعیت مجازی و فناوری‌های دیجیتال و VR بر هنر عروسکی

۱. تئاتر عروسکی کاربردی و پداگوژیک

* بررسی تأثیر تئاتر عروسکی بر انواع آموزش‌های رسمی و غیررسمی در کشورهای مختلف

۱. مخاطب‌شناسی

* نقش رسانه‌های اجتماعی در شکل‌گیری مخاطب جدید برای تئاتر عروسکی

* مخاطب بزرگسال تئاتر عروسکی در ایران

مقالات مورد پذیرش

در این فراخوان، مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات مروری و ترویجی و سایر آثار پژوهشی مرتبط مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

مقاله ارسالی باید اصیل، علمی و مبتنی بر منابع معتبر باشد. همچنین مقالاتی که پیش‌تر در همایش‌ها یا نشریات ارائه یا منتشر شده باشند، در این بخش پذیرفته نخواهند شد.

ساختار مقاله باید شامل چکیده حداکثر ۳۰۰ کلمه‌ای، کلیدواژه‌ها (۵ تا ۷ کلمه)، مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری، یافته‌ها و بحث، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

استناددهی مقالات نیز باید بر اساس شیوه‌نامه APA ویرایش هفتم انجام شود و حجم مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه باشد.

هر نویسنده می‌تواند حداکثر سه چکیده و در نهایت دو مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

دو مرحله داوری مقالات

فرآیند داوری آثار در دو مرحله انجام خواهد شد: ۱. داوری چکیده. ۲. داوری اصل مقاله

همچنین نویسندگان مقالات پذیرفته‌شده ملزم به ارائه چکیده مقاله به زبان انگلیسی خواهند بود.

بر اساس این فراخوان، به مقالات منتخب تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال حق‌التألیف پرداخت می‌شود و حق انتشار مقالات در اختیار دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

تقویم برگزاری سمینار

بر اساس گاه‌شمار اعلام‌شده، زمان‌بندی بخش پژوهش و سمینار بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به شرح زیر است:

* آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

* اعلام نتایج داوری چکیده‌ها: ۷ شهریور ۱۴۰۵

* آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: ۷ مهر ۱۴۰۵

* زمان برگزاری سمینار: ۱۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵

نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار پژوهشی خود از طریق سامانه جشنواره به این نشانی اقدام کنند. مقالات پذیرفته‌شده با حضور و ارائه نویسندگان در سمینار بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک ارائه خواهند شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.