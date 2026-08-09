وزیر فرهنگ اندونزی خواستار ارتقای تبادلات فرهنگی میان جاکارتا و تهران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در حاشیه یازدهمین اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای عضو بریکس در شهر بوپال هند، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رویداد، با فادلی زون وزیر فرهنگ اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، وزیر فرهنگ اندونزی ضمن ابراز تاسف و همدردی عمیق، شهادت رهبر انقلاب را به نماینده کشورمان، دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

فادلی زون در ادامه با مرور خاطرات سفر به ایران، مهمان‌نوازی مردم ایران را بسیار ارزشمند خواند و اظهار کرد: شناختی که از فرهنگ و تمدن ایران دارم، ریشه در تجربیات ارزشمند آن سفر دارد. روابط فرهنگی دو کشور همواره در سطح مطلوبی بوده است؛ اما امروز نیاز داریم این مناسبات را با نگاهی نو و متناسب با شرایط جدید، بازسازی و تقویت کنیم و توسعه دهیم.

وزیر فرهنگ اندونزی با تاکید بر علاقه وافر مردم کشورش به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی، خواستار ارتقای سطح تبادلات فرهنگی میان جاکارتا و تهران شد.

در این نشست دوجانبه، محورهای کلیدی متعددی برای همکاری‌های آینده مطرح شد که در صدر آنها، توسعه مراودات در حوزه نشر و ادبیات قرار داشت. در همین راستا، فادلی زون با ابراز تمایل برای حضور پررنگ و قدرتمند کشورش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، آن را فرصتی مغتنم برای تعمیق پیوندهای فرهنگی میان دو کشور برشمرد.

در ادامه، تولیدات مشترک سینمایی به‌عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم دیپلماسی فرهنگی مورد بحث قرار گرفت و طرفین بر اشتیاق برای اجرای پروژه‌های سینمایی مشترک، همکاری برای حفظ و مرمت میراث فرهنگی و تاریخی و همچنین گسترش تعاملات در زمینه صنایع فرهنگی ملموس و ناملموس به توافق رسیدند.

در حاشیه برگزاری این رویداد بین‌المللی، جوادی روز جمعه با حضور در جمع نمازگزاران بوپال، در مراسم پرشکوه نماز جمعه شیعیان این شهر شرکت کرد.

در این دیدار معنوی که پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد، محسن جوادی با حجت‌الاسلام مولانا سید اظهر حسین، امام جمعه شیعیان بوپال، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست صمیمانه، طرفین پیرامون ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و تعاملات دینی میان مسلمانان ایران و هند به تبادل نظر پرداختند و بر اهمیت تقویت پیوندهای فرهنگی در جهان اسلام تاکید کردند.

یازدهمین اجلاس وزیران فرهنگ بریکس از روز هشتم آگوست ۲۰۲۶ (هفدهم مردادماه) با شعار «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» در شهر بوپال هند آغاز به کار کرد. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در این رویداد حضور دارد.

این اجلاس که عرصه‌ای برای همگرایی فرهنگی کشورهای عضو بریکس است، طی روزهای هشتم و نهم آگوست (۱۷ و ۱۸ مردادماه) در جریان است. همچنین بر اساس تقویم رویدادهای گروه بریکس، هجدهمین اجلاس سران این گروه در اواسط ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار خواهد شد.