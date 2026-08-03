نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی؛ نشانی از توحید، همبستگی و مقاومت
نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با عنوان «وحدت اسلامی در اندیشه رهبر شهید آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای» با بهرهگیری از مفاهیم توحید، همبستگی، مقاومت و اقتدار، وحدت امت اسلامی حول محور کعبه را به تصویر میکشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدا حق عظیمی بر گردن انقلاب اسلامی دارند و استمرار انقلاب در بیش از چهار دهه گذشته، مرهون ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی سرداران و رزمندگانی است که در مسیر تحقق آرمانهای قرآن کریم و اهداف امامین انقلاب اسلامی، جان خود را تقدیم کردند.
شهریاری با تشریح برنامههای چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی گفت: با توجه به شرایط کشور و ملاحظات موجود، چهار سناریو برای برگزاری این دوره از کنفرانس طراحی شده است؛ از برگزاری کاملاً وبیناری تا برگزاری حضوری و عادی که انتخاب هر یک از این سناریوها بر اساس شرایط کشور و مجوزهای مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
وی افزود: در شرایط فعلی، محتملترین گزینه، برگزاری کنفرانس به صورت ترکیبی از حضور محدود میهمانان داخلی و خارجی و مشارکت گسترده مجازی است؛ هرچند در صورت فراهم شدن شرایط، امکان تغییر شیوه برگزاری نیز وجود دارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین با اشاره به روند آمادهسازی این رویداد بینالمللی خاطرنشان کرد: پس از تعیین محور اصلی چهلمین کنفرانس، موضوعات علمی مرتبط با شخصیت رهبر شهید استخراج و بیش از ۵۰ عنوان و زیرعنوان برای دریافت مقالات بر روی پایگاه اطلاعرسانی کنفرانس منتشر شده است. اعضای کمیته علمی نیز معرفی شدهاند و تاکنون شمار قابل توجهی مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است.
شهریاری در پایان با اشاره به رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، از حضور فرزند شهید سیدعبدالرحیم موسوی در این مراسم قدردانی کرد و خواستار بیان ویژگیهای اخلاقی، شخصیتی و مدیریتی آن شهید والامقام شد تا نسل امروز بیش از پیش با سیره و سبک زندگی این فرماندهان شهید آشنا شود.
سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، با بیان اینکه یکی از بهترین راههای شناخت شخصیت این شهید، توجه به نگاه عملی او به مقوله وحدت است، اظهار کرد: شهید موسوی همواره «منادی وحدت در عمل، نه در شعار» بود و در دوران دفاع مقدس و مسئولیتهای مختلف، تقویت همدلی میان شیعه و اهلسنت و نیز انسجام میان ارتش و سپاه را بر هر مصلحت دیگری مقدم میدانست.
وی با اشاره به اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید موسوی، این اعتماد را حاصل سالها اخلاص، شایستگی و عملکرد موثر وی دانست و افزود: پدرم هیچگاه به دنبال دیده شدن نبود و نزدیک به نیم قرن خدمت صادقانه خود را تنها برای رضای الهی انجام داد؛ اخلاصی که امروز نام و راه او را به الگویی الهامبخش برای نسل جوان تبدیل کرده است.
فرزند شهید موسوی با بیان اینکه رفتارهای پدرش ریشه در تربیت و اندیشهای وحدتمحور داشت، خاطرنشان کرد: در خاطرات همرزمان و سربازان شهید موسوی آمده است که ایشان در دوران دفاع مقدس، همواره تلاش میکرد روحیه برادری میان سربازان شیعه، اهلسنت و حتی اقلیتهای دینی تقویت شود. به عنوان نمونه، در نمازهای جماعت از سربازان اهلسنت نیز برای اقامه نماز استفاده میشد تا احساس همدلی و برابری در میان نیروها شکل بگیرد.
موسوی با اشاره به نگاه وحدتآفرین خانواده شهید گفت: پدربزرگم که از چهرههای انقلابی و شناختهشده قم بود، حتی در انتخاب نام فرزندان خود نیز به موضوع تقریب و همگرایی میان مذاهب اسلامی توجه داشت و اسامی فرزندان را به گونهای برگزیده بود که زمینه تعامل و همدلی بیشتری با برادران اهلسنت فراهم شود.
وی یکی دیگر از جلوههای عملی وحدت در سیره شهید موسوی را اهتمام ویژه به همدلی میان ارتش و سپاه دانست و تصریح کرد: با وجود علاقه و تعصب طبیعی نسبت به لباس ارتش، زمانی که در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت، همواره بر همافزایی و انسجام میان نیروهای مسلح تاکید داشت و در مراسمها و بازدیدهای مشترک، با پوشیدن لباس سپاه در جمع پاسداران، این وحدت را به صورت عملی به نمایش میگذاشت.
فرزند شهید موسوی همچنین با اشاره به یکی از مقاطع حساس کشور اظهار کرد: در شرایطی که برخی انتظار داشتند اختلافی میان ارتش و سپاه ایجاد شود، شهید موسوی نه تنها چنین مسیری را در پیش نگرفت، بلکه با حمایت صریح از سپاه پاسداران، بر ضرورت انسجام نیروهای مسلح تاکید کرد؛ رویکردی که پس از آن نیز مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اخلاص را برجستهترین ویژگی اخلاقی شهید موسوی عنوان کرد و گفت: پدرم هیچگاه به دنبال دیده شدن نبود و همواره تأکید داشت که تنها رضایت خداوند برای او اهمیت دارد. نزدیک به نیم قرن خدمت صادقانه او در نیروهای مسلح، تنها برای انجام تکلیف و کسب رضای الهی بود و شاید همین اخلاص سبب شد که پس از شهادتش، نام و یاد او بیش از گذشته در دل مردم زنده بماند.
موسوی در پایان با بیان اینکه مهمترین درس شهید موسوی برای نسل امروز، کار خالصانه برای خداوند است، اظهار کرد: اگر هر مسئول و خدمتگزاری تنها برای رضای الهی قدم بردارد، خداوند نیز بهترین پاداش را برای او رقم خواهد زد؛ همانگونه که نام و راه شهید موسوی امروز الهامبخش نسل جوان و همه خدمتگزاران انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدموسی موسوی، قائممقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، گفت: نخستین جلوههای شخصیت مدیریتی و انقلابی این شهید در دوران حضور وی در کردستان نمایان شد و از همان سالها، نقش مؤثری در تحول فرهنگی و معنوی ارتش ایفا کرد.
او با نقل خاطرهای از مرحوم امیر دادبین، فرمانده وقت لشکر کردستان، گفت: شهید موسوی از همان دوران جوانی به دلیل ایمان، اخلاص و توان مدیریتی، شخصیتی ممتاز و شایسته فرماندهی کل نیروهای مسلح شناخته میشد و این نگاه، حاصل مشاهده نزدیک منش و عملکرد او بود.
وی با بیان اینکه آثار نگاه فرهنگی و تربیتی شهید موسوی در سالهای بعد نیز بهوضوح در ارتش نمایان بود، افزود: این شهید والامقام با تقویت فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و انقلابی، نقش مهمی در شکلگیری فضای معنوی ارتش ایفا کرد و همین رویکرد موجب شد ارتش به یکی از ارکان اصلی برگزاری برنامههای دینی و ارزشی تبدیل شود.
نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت امت اسلامی» طراحی شده و تلاش دارد مفاهیمی همچون توحید، همبستگی، اقتدار، مقاومت، بیداری اسلامی، محوریت کعبه و وحدت جهان اسلام را در قالب زبانی مینیمال، نمادین و متناسب با رویدادهای دیپلماتیک، فرهنگی و بینالمللی بازنمایی کند.
ایده محوری این نشان بر «وحدت امت اسلامی حول قبله مشترک» استوار است؛ به گونهای که تمامی عناصر بصری از یک مرکز واحد شکل گرفته و در کنار یکدیگر مفاهیمی همچون توحید، اجتماع مسلمانان، معنویت، اقتدار و گسترش پیام وحدت را بازتاب میدهند. در این طراحی، کعبه به عنوان قبله مشترک مسلمانان، هسته مرکزی نشان را تشکیل میدهد و نماد وحدت، توحید و اجتماع امت اسلامی است. عنصر «دست» با الهام از نماد دست مشتکرده حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای در پی شهادت ایشان طراحی شده و مفاهیمی همچون دعوت به وحدت، استقامت، مقاومت، اقتدار و استمرار حرکت در مسیر آرمانهای مشترک را بازنمایی میکند.
آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی روز گذشته با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی و اعضای شورای معاونان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در محل این مجمع برگزار شد.