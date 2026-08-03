طرح نوسازی سینمای فردوسی با معماری فاخر تصویب شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، هفتصدوسی‌وپنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با ریاست نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و حضور نمایندگان پنج دستگاه دولتی برگزار شد.

در این جلسه، طرح نوسازی سینمای فرسوده فردوسی با هدف احیاء این مجموعه فرهنگی و با رویکرد بهره‌گیری از معماری فاخر، پس از بررسی، به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این مصوبه گامی در راستای ارتقاء کیفیت فضاهای فرهنگی و بازآفرینی بافت شهری در محدوده مرکزی تهران به شمار می‌رود.

همچنین، طرح موضعی اصلاح بافت فرسوده خیابان کرمان در منطقه ۱۴ تهران نیز با هدف بهبود شرایط کالبدی، ارتقاء کیفیت محیط شهری و تسهیل روند نوسازی این محدوده، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید.

بر اساس این گزارش، مصوبات نهایی کمیسیون ماده ۵ شهر تهران پس از طی مراحل قانونی، در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد تا اطلاعات مربوط به آن‌ها در دسترس عموم شهروندان، کارشناسان و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد.