همافزایی ملی برای حکمرانی نوین میراثفرهنگی/ توافق بر اجرای سازوکار هیات امنایی شدن مدیریت حافظیه، سعدیه و بناهای شاخص تاریخی
نشست مشترک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان برنامه و بودجه، استانداران فارس و کرمان و نمایندگان دستگاههای فرهنگی، با محوریت بررسی الگوی جدید حکمرانی و مدیریت مشارکتی بناهای شاخص تاریخی، توسعه همکاریهای بینبخشی در حفاظت از میراثفرهنگی و برنامهریزی برای ارتقای جایگاه شخصیتهای فرهنگی ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در نشست مشترکی که روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحیامیری و مدیران ارشد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حمید پورمحمدی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، استانداران فارس و کرمان، شهردار شیراز و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای فرهنگی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مهمترین موضوعات مرتبط با مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از مجموعههای شاخص میراثفرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، حاضران با تاکید بر جایگاه راهبردی فرهنگ و میراثفرهنگی در شرایط حساس کشور، بر این نکته اتفاق نظر داشتند که حتی در مقاطع دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از شرایط ویژه، سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ، سرمایهگذاری برای حفظ هویت ملی و تقویت انسجام اجتماعی است.
یکی از مهمترین محورهای جلسه، بررسی الگوی مدیریت مجموعههای تاریخی شاخص از جمله حافظیه و سعدیه بود. در این بخش، ضمن استقبال از توسعه مشارکت مدیریت شهری در ساماندهی و ارتقای خدمات این مجموعهها، تاکید شد هرگونه واگذاری مسئولیتهای اجرایی باید در چارچوب قوانین، با حفظ مالکیت و مسئولیت حاکمیتی وزارت میراثفرهنگی و تحت نظارت کامل تخصصی این وزارتخانه انجام شود.
در جریان مباحث، بر ضرورت تدوین سازوکاری حقوقی و پایدار برای مشارکت شهرداریها، استانداریها و سایر دستگاههای مسئول در مدیریت بناهای شاخص تاریخی تاکید شد؛ سازوکاری که ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریت محلی، از هرگونه آسیب احتمالی به اصالت، ارزشهای تاریخی و معیارهای حفاظتی آثار جلوگیری کند.
مسئولان وزارت میراثفرهنگی با اشاره به تجربههای گذشته تصریح کردند که هرگونه عملیات مرمتی، ساماندهی و مداخله در بناهای تاریخی باید با نظارت متخصصان واجد صلاحیت و مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی حفاظت از میراثفرهنگی انجام شود و حضور ناظران تخصصی در تمامی مراحل اجرای پروژهها، یک اصل غیرقابل اغماض است.
در این نشست همچنین اعلام شد چارچوبی برای استقرار الگوی هیات امنایی در مدیریت مجموعههای شاخص تاریخی تدوین شده است که پس از طی مراحل قانونی، میتواند زمینه مشارکت هدفمند استانداریها، شهرداریها، دستگاههای تخصصی و شخصیتهای فرهنگی را در قالب ساختاری مشخص و با حفظ مسئولیت حاکمیتی دولت فراهم کند.
بخش دیگری از نشست به برنامهریزی برای بزرگداشت مفاخر فرهنگی ایران اختصاص یافت. در این زمینه، پیشنهاد اجرای برنامههای مشترک فرهنگی میان استانهای فارس و کرمان با محوریت معرفی و بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی مورد استقبال قرار گرفت و بر ضرورت طراحی برنامههای مشترک پژوهشی، فرهنگی و هنری برای معرفی هرچه بیشتر این شاعر برجسته ایرانی تاکید شد.
همچنین مقدمات برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی مرتبط با سعدی شیرازی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تدوین برنامهای جامع برای برگزاری همایشهای تخصصی، نشستهای علمی، جایزه سعدی و سایر برنامههای فرهنگی همزمان با مناسبتهای مرتبط با این شاعر نامدار تاکید شد.
در پایان این نشست مقرر شد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، استانداریهای ذیربط، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول، تدوین سازوکارهای اجرایی، حقوقی و مدیریتی لازم را با هدف ارتقای نظام حکمرانی میراثفرهنگی، افزایش مشارکت نهادهای تخصصی و محلی و صیانت هرچه مؤثرتر از آثار تاریخی کشور در دستور کار قرار دهد. این روند با حفظ کامل مسئولیت حاکمیتی وزارت میراثفرهنگی، رعایت ضوابط حفاظتی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و محلی دنبال خواهد شد.