پخش زنده مراسم شب اربعین از شبکه قرآن و معارف

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه قرآن و معارف سیما با استقرار واحد پخش زنده خود در کربلای معلی و موکب محبان علی ابن ابیطالب (ع) امشب میزبان بینندگان خود می باشد.

در این محفل سید میر هاشم حسینی، سخنرانی کرده و حاج احمد واعظی، محمد حسین پویانفر و کربلایی علی پناهی مداحی می کنند .

این مراسم دوشنبه 12 مرداد ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.