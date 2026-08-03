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پخش زنده مراسم شب اربعین از شبکه قرآن و معارف

پخش زنده مراسم شب اربعین از شبکه قرآن و معارف
کد خبر : 1822101
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مراسم سخنرانی و مداحی، شب اربعین از کربلای معلی، دوشنبه 12 مرداد ماه به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

پخش زنده مراسم شب اربعین از شبکه قرآن و معارف
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه قرآن و معارف سیما با استقرار واحد پخش زنده خود در کربلای معلی و موکب محبان علی ابن ابیطالب (ع) امشب میزبان بینندگان خود می باشد.

در این محفل سید میر هاشم حسینی، سخنرانی کرده و حاج احمد واعظی، محمد حسین پویانفر و کربلایی علی پناهی مداحی می کنند .

این مراسم دوشنبه 12 مرداد ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

 

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