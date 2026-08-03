پخش سریال جدید «سرزمین خونین» از شبکه تهران
سریال جدید «سرزمین خونین» به کارگردانی «پیت تراویس» و تهیهکنندگی «کریستوفر هال»، از ۱۳ مرداد، ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه تهران میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این مجموعه محصول ۲۰۲۱ انگلیس، داستان «تام برنیک»، افسر پلیس، را روایت میکند که سالها پیش همسرش «امی» به دست جاسوسی نفوذی به نام «جالتا» کشته شد و او از آن زمان دخترش را به تنهایی بزرگ کرده است. بیست سال است که هویت جالتا فاش نشده، اما «جکی تامی»، رئیس جدید پلیس، بهدنبال کشف این راز است و «توری میتوس»، دختر یکی از قربانیان، به تام کمک میکند. تام با طرحی حسابشده، رئیس پلیس را متهم و بازداشت میکند، اما توری متوجه میشود که خود تام قاتل است و قربانیان از جمله پدرش را به خاطر جاهطلبی کشته است. تام برای لو نرفتن، توری و «پاتریک کینان» را میکشد و اسلحه را در دست پاتریک میگذارد؛ همان شخص متمولی که ابتدای داستان ربوده شده بود و پلیس گمان میکند همه قتلها کار اوست.
گفتنی است این مجموعه با بازی «جیمز نسبیت»، «لورکان کرانیچ» و «شارلین مککنا» در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقهای، هر شب ساعت ۲۳ پخش و ساعت ۱۱ روز بعد از شبکه تهران سیما بازپخش میشود.