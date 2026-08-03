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«مینا» ۲ جایزه از راه ابریشم گرفت

«مینا» ۲ جایزه از راه ابریشم گرفت
کد خبر : 1822093
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فیلم کوتاه «مینا» از بخش ویژه جشنواره بین‌المللی راه ابریشم ۲۰۲۶، جایزه بهترین نویسندگی و کارگردانی و در بخش بهترین فیلم داستانی، نیز رتبه سوم را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مینا» به نویسندگی مهدی شاهسواری و عطیه سادات حجتی و کارگردانی مهدی شاهسواری و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی و مهدی شاهسواری، محصول باشگاه فیلم اشراق، توانست در ۲ بخش جشنواره بین‌المللی راه ابریشم ۲۰۲۶ جایزه کسب کند.

این فیلم کوتاه، در بخش ویژه رویداد موفق به کسب جایزه بهترین نویسندگی و کارگردانی و همچنین رتبه سوم در بخش بهترین فیلم داستانی شد.

اولین جشنواره فرهنگی و علمی بین‌المللی «جاده ابریشم» که با امتیازات علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی ارائه شده است؛ با مشارکت دانشگاه عالی صلاح الدین اربیل عراق، دانشگاه پاچاخان پوهنتون پاکستان، دانشگاه عثمانیه هندوستان، دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان، دانشگاه ارجیس ترکیه، دانشگاه قفقاز قارص آذربایجان، شبکه خبری ایران اروپا- دوسلدورف آلمان و انتشارات پارس تاک در رشته‌های مختلف هنری، علمی و تحقیقاتی (کتاب سال، ترجمه، شعر در کلیه قالب‌ها و ترانه، داستان کوتاه، داستانک، رمان، مقاله نویسی، یاداشت خبری، طراحی جلد، عکاسی، خطاطی، تصویرگری و تصویرسازی، تک نوازی موسیقی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه و فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای) با موضوع آزاد بدون محدودیت سنی برگزار شد.

«مینا» یک درام اجتماعی است که روایتگر موقعیتی از زندگی زن جوانی که در ساختمان قدیمی محیط کارش پس از ساعت اداری از لوله کنار پنجره اتاقش متوجه صداهای مشکوکی می‌شود..

سیاوش چراغی پور، تیما تقی زاده، احسان صامت زاده و جانان قربانیان بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «مینا» عبارت است از: کارگردان: مهدی شاهسواری، نویسندگان: عطیه سادات حجتی و مهدی شاهسواری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد باقری، منشی صحنه: شیما اله بیگی، دستیار دوم کارگردان: مهران سیدالهاشمی، مدیر فیلمبرداری: مجتبی یزدی زاده، دستیار اول فیلمبردار: بهنام خراسانی، دستیاران فیلمبردار: حسام کریم زاده و حسام ایمانیان، صدابردار: امید قربانی، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، دستیار صداگذار: علی پرویزی، موسیقی: سهیل درویشی، طراح صحنه و لباس: لیلی رضایی، دستیار صحنه و لباس: علی پهلوان شریف و احسان اقبالی، طراح گریم: فریبرز خان محمدی، مجری گریم: سارا مظفری، عکاس: فاطمه صالحی، فیلمبردار پشت صحنه: احسان صامت زاده، تدوین: علی گورانی، دستیار تدوین: سولماز برومند، اصلاح رنگ و نور: علی رضا صلواتی، طراح پوستر: محمد باقری، طراحی لوگو: بردیا شاهسواری، مجری طرح: مهتاب ابراهیمی، مدیر تولید: سید حمید احمدی، تدارکات: احمد فلاح، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: سعید نجاتی و مهدی شاهسواری، محصول باشگاه فیلم اشراق.

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