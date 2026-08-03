«اعتماد سازی» یکی از مهمترین ابزارها برای جلب «مخاطب» و «هنرمند» است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که جمعی از مدیران و مسئولان سازمان سینمایی و موسسات تابعه حضور داشتند، رائد فریدزاده با تقدیر از سید محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت به خاطر پذیرفتن این مسئولیت گفت: تجربه زیست یگانه‌ای که آقای طباطبایی نژاد در این حوزه داشتند از ایشان شخصیت علمی ویژه‌ای می‌سازد که در یکی از سخت‌ترین شرایط که در آن قرار داریم، کمک کنند تا حوزه سینما و حوزه فرهنگ از آسیب‌های احتمالی مصون بمانند.

رییس سازمان سینمایی با تاکید بر شناخت مقتضیات زمان برای حل مسائل مختلف گفت: یک مربی که زمانی تیم موفقی داشته، بعد از سال‌ها ممکن است دوباره به آن تیم برنگردد. اما این موضوع در حوزه فرهنگ کاملا متفاوت است. شما «شناخت» را به واسطه «فاصله» می‌توانید ایجاد کنید. یعنی وقتی که در بطن کاری هستید، ممکن است فرصت بازنگری نداشته باشید. چرا که روزمرگی مانند هیولایی ما را می‌بلعد. اما وقتی شما همه اینها را تجربه کرده باشید و به نقاط ضعف و قوت اشراف داشته باشد و مقتضیات زمانه را نیز بدانید، قطعا وقتی رجوع می‌کنید «حیات بخشی مجدد» به آن کالبد ساختار قبلی است و تکرار نخواهد بود.

به اعتمادسازی نیاز داریم

فریدزاده در ادامه با تقدیر از روح الله حسینی معاون سابق ارزشیابی و نظارت «اعتماد سازی» را یکی از مهمترین ابزارها برای جلب «مخاطب» و «هنرمند» عنوان و خاطر نشان کرد: ایشان اقدامات بسیاری در زمان مسئولیتش انجام داد که یکی از مهمترین آن‌ها بحث «اعتماد سازی» بود. یعنی شما قبل از هر چیزی نیاز به اعتماد دارید و «شفافیت» به اعتمادسازی کمک می‌کند. چیزی که به شدت به آن نیاز داریم.

فریدزاده درباره ارتباط مقوله پژوهش کاربردی با اجزای دیگر سینما نیز گفت: متاسفانه به دلایل بسیار اتصالی بین حوزه پژوهش و اجزای دیگر سازمان شکل نگرفته است. همیشه پژوهش یک امر تزیینی در نظر گرفته شده است. از بدو تاسیس سازمان سینمایی، نگاهی که به موضوع پژوهش شده، نگاه جدی، اصولی و راهگشا نبوده است. هر چقدر بیشتر با آقای حسینی جلو رفتیم به این نتیجه رسیدیم که پژوهش، تحقیق و نگاه آکادمیک باید همسو با تمام اقدامات سازمان باشد.

وی افزود: اگر این اتفاق نیفتد تصمیماتی که در حوزه نظارت، در حوزه توسعه منابع، در حوزه موسسات، در حوزه ارتباط با صنوف و جاهای دیگر اتخاذ می‌شود، فقط مبتنی بر نظرات شخصی و برخی هم‌فکری‌های محدود است. در حالیکه آنچه «افق ساز» است، حوزه تحقیق و پژوهش است و اگر این اتفاق نیفتد و ما افقی برای سینما نداشته باشیم، تمام اقدامات خوب و تاثیرگذار به صورت مقطعی خواهد ماند. افق‌سازی وظیفه اصلی حوزه پژوهش ماست.

رئیس سازمان سینمایی توجه به آینده نگری در سیاست‌گذاری و تدوین آیین نامه‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: اگر قرار است آیین نامه‌ها فراگیر باشد و موید به قید زمان نباشد، باید بتواند چند قدم جلوتر خود را ببیند و پیش بینی کند. شتاب روز افزون تکنولوژیک و اتفاقاتی که در حوزه فناوری در حال وقوع است، بخش زیادی از امکاناتی که ما داشتیم را در خود حل کرده و آن‌ها دیگر وجود ندارند. بخش زیادی از آنچه در حوزه سینما رقم خورد، باعث می‌شود که ما همین الان به آن فکر کنیم. اگر ما سیر تحولات را درک نکنیم و برای آن برنامه ریزی جامع و درست نداشته باشیم دچار ضرر خواهیم شد.

شورای عالی سینما تزیینی نیست

فریدزاده در ادامه با تقدیر از زحمات و تلاش‌های علیرضا اسماعیلی کلیشمی معاون سابق توسعه فناوری و مطالعات سینمایی او را از جمله مدیرانی نامید که همواره منشا خیر بوده و با تجربه و درایت کارها را پیش برده است

رئیس سازمان سینمایی تشکیل کارگروه تخصصی سینما و تشکیل شورای سینما را از جمله اتفاقات مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: امیدوارم شاهد برگزاری منظم شورا و کارگروه تخصصی آن و همچنین تسریع در شکل گیری شورای سینما به عنوان تنها بازویی که در استان می‌تواند شکل بگیرد، باشیم. وقتی که این شورا به ریاست استاندار استان برگزار می‌شود و تفویضی که از طرف رئیس جمهور به استاندار وجود دارد، بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها و فعالیت‌های استانی به دستور مستقیم استاندار محقق می‌شود.

وی درباره اهمیت شورای عالی سینما برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سینما نیز گفت: شورای عالی سینما یک امر تصنعی و تزیینی نیست. ما چنان که باید از ظرفیت‌های شورای سینما بهره نگرفتیم. بالاخره این شورای فرادستی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور می‌تواند تمام فرایندهای مرسوم اداری ما را سرعت بخشد. چون حکمی که در آن جا استخراج و اعلام می‌شود قطعا ضمانت اجرایی آن به اندازه حکمی است که هیات دولت آن را ابلاغ می‌کند.

کار ما «تنظیم گری» است

سید محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت نیز با توضیح اینکه ما همیشه معاونت نظارت را معاونت ممیزی دیده‌ایم و این بیشترین جفایی است که به کار ما شده است، تصریح کرد: معاونت نظارت، معاونت ممیزی نیست. بلکه ممیزی و اصلاح جزء حداقلی از این معاونت است. معاونت نظارت و ارزشیابی، معاونت «تنظیم گری» است. برای اینکه هنرمند در امنیت و آسودگی کامل اثرش را تولید کند و مخاطب هم با اطمینان از این امنیت، اثر هنری ببیند و لذت ببرد. کار تنظیم‌گر اینجاست که این دو مسیر به هم متصل شود و اتفاق مبارکی بیفتد ونتیجه آن هم «رضایت مخاطب» وهم امنیت و «رضایت هنرمندان» است. اگر این موضوع را تقلیل دهیم که معاونت نظارت، معاونتی است که فیلمنامه را می‌گیرد و اشکال آن را رفع می‌کند، این وظیفه حداقلی است.

طباطبایی نژاد افزود: مگر وظیفه تنظیم‌گری مثل راهنمایی ورانندگی چیست؟ وظیفه‌اش این است که یک شهروند در امنیت و آرامش از یک مبدا به یک مقصد برسد. برای این که این اتفاق بیفتد یک سری فعالیت انجام می‌دهد، جاده‌ای را خط کشی می‌کند، نشانه‌هایی می‌گذارد و وقوانینی وضع می‌کند و اگر کسی هم تخطی کرد، برای اینکه کار به دادگاه نکشد، با یک تذکر، یا یک جریمه آن را مدیریت می‌کند. تا «امورات زندگی شهروندان» به «امورات قضایی» تبدیل نشود و این وظیفه تنظیم‌گر است. در مجموعه ما نیز همین گونه است. ما قرار نیست مچ هنرمند را بگیریم. یا او را مورد مواخذه قرار دهیم. کار ما ایجاد امنیت و تامین شرایط مناسب برای تولید اثر هنری و اطمینان خاطر به مخاطب اثر است.

بررسی ۲۰۴ تقاضای پروانه ساخت در ۶۱۹ روز

روح الله حسینی هم در این نشست گفت: من از ۲۷ آبان ۱۴۰۳ تا ۷ مرداد امسال، به مدت ۶۱۹ روز در مسئولیت معاونت ارزشیابی و نظارت بودم که ۵۲ روز آن در جنگ گذشت و ۴۱۰ روز آن نیز در سایه جنگ سپری شد. و تنها ۴ ماه ذهن ما آرامش داشت برای برنامه ریزی و کار کردن. در این مدت یاد گرفتیم که در شرایط پیچیده جنگی هم می‌شود چراغ سینما را روشن نگاه داشت. همزمان یاد گرفتیم که فرهنگ برای امنیت خاطر مردم، برای دل مردم و برای حفظ امید مردم چقدر مهم است و همچنین یاد گرفتیم امنیت جانی و روانی برای رونق فرهنگ مهم است و از این به بعد بیشتر به آن فکر می‌کنیم.

حسینی با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده در حوزه معاونت نظارت و ارزشیابی گفت: طبق گزارشی که آقای حبشی دادند، ۲۰۴ در خواست پروانه ساخت در این ۶۱۹ روز مورد بررسی قرار گرفته است.

تلاش جمعی برای ارتقای سینمای ایران

در ادامه علیرضا اسماعیلی کلیشمی معاون سابق توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با اشاره به موضوع همدلی در بین مدیران سازمان سینمایی گفت: در سفری که به اردبیل داشتیم برخی از دوستان به این نکته اشاره کردند که چیزی که در سازمان سینمایی دیدیم همدلی مدیران عالی سینما با یکدیگر بود.

دبیر کار گروه تخصصی شورای سینما تصریح کرد: ما وظیفه داریم که در جهت ارتقای وضعیت سازمان سینمایی و حفظ و هویت آن بکوشیم.

در انتهای این نشست احکام سید محمد مهدی طباطبایی نژاد (معاون ارزشیابی و نظارت)، روح الله حسینی (معاون توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی) و علیرضا اسماعیلی کلیشمی (دستیار ویژه و دبیر کار گروه تخصصی شورای سینما) از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی اعطاء شد.

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