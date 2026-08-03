غرب وامدار علمای اسلامی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست «نقش دانشگاه در توسعه علمی و فرهنگی جامعه از نگاه امام شهید» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران، فرهیختگان، دانشجویان، علما، شاعران و علاقه‌مندان به مباحث علمی و فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه درباره جایگاه دانشگاه در اندیشه امام شهید نقش این نهاد در توسعه علمی و فرهنگی جامعه، ضرورت تربیت نسل‌های متعهد و متخصص، تشویق جوانان به تحصیل و حضور در دانشگاه‌ها و همچنین اهمیت ارتقای علمی جهان اسلام در عرصه‌های بین‌المللی به ایراد سخن پرداختند.

سید روح‌الله حسینی، سرپرست نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی ایران اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد انقلابی فرهنگی بود. تعطیلی چندساله دانشگاه‌ها در آغاز انقلاب با هدف بازنگری در نظام آموزشی و تحول در محتوای علوم صورت گرفت تا زمینه شکل‌گیری دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی فراهم شود.

وی دانشگاه را یکی از مهم‌ترین نهادهای اثرگذار در تربیت نیروی انسانی ارتقای فرهنگ و پیشرفت علمی جامعه دانست و افزود: دعوی امام شهید این بود که محتوای علوم باید اسلامی شود؛ زیرا اگر محتوای علم اصلاح نشود، ممکن است دانشجویی مؤمن وارد دانشگاه شود، اما با اندیشه‌ای سکولار یا لیبرالی از آن خارج شود. از نگاه وی اسلامی شدن دانشگاه تنها با تغییر ظواهر تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم تحول عمیق در مبانی و محتوای علوم بر پایه قرآن کریم سنت پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) است.

حسینی با تأکید بر پیوند علم، صنعت و نیازهای واقعی جامعه گفت: «پیشرفت حقیقی زمانی حاصل می‌شود که تخصص و تعهد در کنار یکدیگر قرار گیرند. متخصصِ بی‌تعهد می‌تواند منشأ فساد باشد و متعهدِ فاقد تخصص نیز توان اداره صحیح مسئولیت‌ها را ندارد. جامعه اسلامی برای دستیابی به پیشرفت نیازمند تربیت انسان‌هایی است که هر دو ویژگی را به‌صورت توأمان داشته باشند.

وی با اشاره به سیره علمی امام شهید افزود: ایشان همواره در دیدارهای خود با استادان و دانشجویان، پیش از بیان دیدگاه‌های خویش نظرات صاحبان علم و تخصص را می‌شنیدند و در کنار اهمیت دادن به دانش بر تعهد و مسئولیت‌پذیری نیز تأکید داشتند. از این‌رو دانشگاه باید محور تولید علم، اقتدار و پیشرفت جامعه باشد.

سرپرست نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف با اشاره به جایگاه علم در تمدن اسلامی اظهارکرد: سلطه امروز غرب بر بخش مهمی از جهان، نتیجه سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری است. اسلام نیز مسلمانان را به فراگیری دانش از هر نقطه جهان دعوت کرده است. حدیث «اطلبوا العلم ولو بالصین» بیانگر آن است که مؤمن باید دانش را هر جا که باشد، فراگیرد و آن را در مسیر تعالی جامعه اسلامی به کار گیرد.

وی با مرور پیشینه تمدنی جهان اسلام خاطرنشان کرد: غرب در دوران رنسانس بخش مهمی از علوم را از سرزمین‌های اسلامی فرا گرفت و آن را در مسیر پیشرفت خود به کار بست. امروز نیز جهان اسلام نیازمند یک رنسانس علمی و بیداری تمدنی است تا با بهره‌گیری از دانش و فناوری روز و بازآفرینی آن بر پایه ارزش‌های اسلامی، بار دیگر در مسیر تمدن‌سازی قرار گیرد.

حسینی نقش دانشگاه را در تحقق تمدن نوین اسلامی بسیار تعیین‌کننده دانست و افزود: استقلال حقیقی بدون استقلال علمی امکان‌پذیر نیست. هنگامی که تولید علم و فناوری در کشورهای اسلامی تحقق یابد استقلال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی نیز تقویت خواهد شد. از همین رو امام شهید و خلف صالح ایشان همواره بر نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری تأکید داشته‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق این آرمان گام‌های مهمی برداشته است و هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد اما با اتکا به جوانان، دانشگاهیان و نخبگان علمی، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. غرب امروز ثمره نظم، تلاش و اعتماد به نفس خود را برداشت می‌کند اما ظلم، استعمار و فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی، سرانجام آن را با افول مواجه خواهد ساخت.