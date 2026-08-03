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بلخ و اصفهان در حوزه تمدنی ایران کانون همدلی هستند

بلخ و اصفهان در حوزه تمدنی ایران کانون همدلی هستند
کد خبر : 1822081
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وابسته فرهنگی ایران در مزارشریف، با تأکید بر جایگاه تاریخی بلخ و اصفهان، این دو شهر را از مهم‌ترین کانون‌های تمدن، فرهنگ و همدلی در جهان ایرانی اسلامی مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مزارشریف، نشست ادبی «بلخ؛ سرزمین شعر، همدلی و فرهنگ» روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با حضور جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ، ادب و تاریخ در سالن اجتماعات کتابخانه فردوسی مزارشریف برگزار شد.

سید روح‌الله حسینی، سرپرست وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف بر نقش بلخ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و تمدنی در طول هزار سال گذشته در کنار پیوندهای عمیق فرهنگی آن با اصفهان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای فرهنگی و تمدنی ایران‌زمین در چهارصد سال گذشته تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت «امام شهید امت» گفت: این شهادت نقطه وصل میان ایران و افغانستان بود؛ چنان‌که وجود مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز خود زمینه‌ساز و مسبب ایجاد همدلی بود.

سرپرست وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزود: اندیشه‌های اسلامی و پیامدهای ادبیات فارسی برای مردم ایران قوت ایمان راسخ را به ارمغان آورد تا در برابر شیطان بزرگ تسلیم نشوند و بار ظلم را نپذیرند.

وی به نقش فرهنگ و اندیشه در شکل‌دهی به حرکت‌های بزرگ اجتماعی اشاره کرد و حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر «امام شهید» در ایران و همچنین حضور پرشور مشتاقان افغانستانی را جلوه‌ای از تأثیر عمیق فرهنگ اسلامی و دینی در جامعه دانست.

سرپرست وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف با اشاره به پیشینه درخشان دو شهر بلخ و اصفهان اظهارکرد: می‌توان این دو جغرافیا را از مهم‌ترین مراکز تمدن ایرانی ـ اسلامی دانست که طی قرون متمادی در گسترش علم، ادب، عرفان و هنر نقش‌آفرین بوده‌اند. بلخ و اصفهان همچنین دو شهر اثرگذار در تاریخ منطقه غرب آسیا هستند که هر دو خاستگاه دانشمندان، شاعران، عارفان و اندیشمندان بزرگ بوده‌اند.

وی همچنین به جایگاه برجسته این دو شهر در معماری اسلامی اشاره کرد و مسجد تاریخی «نه‌گنبد» یا «حاجی‌پیاده» در بلخ و مسجد باشکوه «شیخ لطف‌الله» در اصفهان را نمونه‌هایی ارزشمند از هنر و معماری اسلامی برشمرد.

حسینی با اشاره به قرار گرفتن بلخ و اصفهان در مسیرهای مهم تجاری و فرهنگی از جمله راه تاریخی ابریشم نقش این دو شهر را در تبادل اندیشه، فرهنگ و تمدن یادآور شد و تأکید کرد که هر دو در دوره‌هایی از تاریخ از مراکز مهم سیاسی و فرهنگی جهان اسلام به شمار می‌آمده‌اند.

وی افزود: بلخ، به‌عنوان مادر شهرهای خراسان و اصفهان، به‌عنوان نصف جهان با زبان فارسی، فرهنگ، عرفان، هنر و آموزه‌های قرآنی پیوندی عمیق و ماندگار دارند و این میراث مشترک می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی و تقویت همدلی میان ملت‌های منطقه باشد.

فرهام هاشمی، دیگر سخنران این نشست درباره موقعیت جغرافیایی و تاریخی بلخ با نگاهی به گستره ادبیات و شعر فارسی در این سرزمین سخن گفت.

وی آثار باستانی اماکن تاریخی و شخصیت‌های بزرگ را از عوامل مؤثر و قابل توجه در تقویت همدلی میان ایران و افغانستان دانست.

بخش پایانی نشست ادبی «بلخ؛ سرزمین شعر، همدلی و فرهنگ» به شعرخوانی شاعران بلخی حاضر در نشست اختصاص داشت و این برنامه با استقبال علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی به پایان رسید.

 

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