شروع همکاری ایران و سریلانکا در حوزه سینما
به منظور معرفی آثار سینمایی مستند و داستانی ایران در دیدار رایزن فرهنگی کشورمان در کلمبو با رئیس تلویزیون ملی سریلانکا (روپاواهینی) فصل تازهای از همکاریهای رسانهای و فرهنگی دو کشور رقم خورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی کبریاییزاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا، با کیهان دسیلوا، رئیس تلویزیون ملی سریلانکا (روپاواهینی) و موتیلال تیسلا مدیر بخش بینالملل این شبکه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار رئیس تلویزیون ملی سریلانکا با اشاره به پیشینه دیرینه روابط جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا، به بررسی ریشههای تاریخی پیوندها و دوستی میان مردم دو کشور پرداخت.
کیهان دسیلوا، صنعت فیلم و سینمای ایران را صنعتی رشدیافته برخوردار از تکنیکهای حرفهای و مبتنی بر ارزشهای اخلاقی توصیف کرد و گفت: همین ویژگیها موجب استقبال گسترده مردم سریلانکا از آثار سینمایی ایران شده است.
وی همچنین با اشاره به تجربههای موفق همکاری میان تلویزیون ملی سریلانکا و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: این همکاریها مسیر ارزشمندی را طی کرده است و باید تداوم یافته و بیش از پیش تقویت شود.
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن تقدیر از گشادهرویی مهربانی و علاقه مردم سریلانکا نسبت به ایران و ایرانیان ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای رسانهای و فرهنگی میان دو کشور را تشریح کرد.
کبریاییزاده با اشاره به درخواستها و علاقهمندی نخبگان و مردم ایراندوست سریلانکا برای آشنایی بیشتر با ابعاد تاریخی، فرهنگی، علمی و تمدنی ایران، اظهار کرد: در راستای پاسخ به این علاقهمندیها رایزنی فرهنگی سفارت ایران آمادگی دارد محتوای مناسب، از جمله فیلمهای مستند معرفیکننده جامعه، فرهنگ، علم و فناوری ایران امروز را برای پخش در اختیار تلویزیون ملی سریلانکا قرار دهد.
وی افزود: همچنین امکان همکاری در حوزه معرفی موسیقی ایرانی، نمایش فیلمهای سینمایی ایران، انیمیشنها و آثار ویژه کودکان و نوجوانان نیز وجود دارد.
در پایان این دیدار طرفین بر تدوین برنامههای عملیاتی، پیگیری منظم و استمرار همکاریها تأکید کردند و مقرر شد روند اجرای توافقها از طریق نمایندگان دو طرف دنبال شود.