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مهلت ثبت‌نام در جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان تمدید شد
کد خبر : 1822044
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دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان از تمدید مهلت ثبت‌نام مربیان و تشکیل باشگاه‌های کتاب‌خوانی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بر اساس اعلام دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی که پس از چندسال وقفه فعالیت خود را آغاز کرده است، ثبت‌نام مربیان و باشگاه‌های کتاب‌خوانی این دوره با توجه به شرایط اجتماعی کشور و محدودیت‌های ناشی از آن، از جمله جنگ و برخی ملاحظات اجرایی، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد. 

بر اساس این اطلاعیه، تمدید اعلام‌شده شامل دو بخش «ثبت‌نام مربیان» و «تشکیل و تکمیل اطلاعات باشگاه‌های کتاب‌خوانی» است و مربیان، مروجان کتاب‌خوانی و سایر علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی نسبت به ثبت‌نام، تشکیل باشگاه و تکمیل اطلاعات اعضای کودک و نوجوان اقدام کنند. 

دبیرخانه این رویداد همچنین تأکید کرده است که پس از پایان مردادماه، امکان ثبت‌نام مربیان جدید، ایجاد باشگاه جدید و تکمیل اطلاعات باشگاه‌هایی که ثبت نهایی نشده‌اند، وجود نخواهد داشت؛ از این‌رو، متقاضیان لازم است در مهلت تعیین‌شده فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. 

جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت کتاب‌خوانی گروهی، توسعه گفت‌وگو پیرامون کتاب و افزایش مشارکت خلاقانه کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی برگزار می‌شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به سامانه Tarvijeketab. ir مراجعه کنند.

 

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