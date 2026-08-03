فراخوان نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا در ۹ بخش آزاد، دیگرگونه‌های اجرایی، تئاتر ملل، بخش کودک و نوجوان، نمایش‌هایی آیینی و سنتی، نیشتمان، برگزیده جشنواره‌ها، فراگیر و سیمنارهای پژوهشی منتشر شد.

کمک به تقویت تئاتر خیابانی و تبادل تجربیات نوین گروه‌های نمایشی در تولید و اجرای گونه‌های مختلف تئاتر بیرونی، تقویت امید و همدلی، افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی و توجه به مسائل اجتماعی، ارتباط بی‌واسطه با مخاطبان و شهروندان برای انتقال مفاهیم و طرح موضوعات روز جامعه، ایجاد تعامل و تبادل اندیشه و تجربه‌های نوین دانش تئاتر در میان هنرمندان ایران و جهان، توسعه و ترویج گردشگری و کمک به رونق اقتصادی از طریق برگزاری رویدادهای هنری از اهداف این جشنواره است.

نگاه‌های ویژه جشنواره نوزدهم

آب، رمز بقا، تداوم تمدن و زیست؛ دبیرخانه جشنواره در نظر دارد با توجه به بحران آب و تأثیرگذاری آن در جامعه و سرمایه‌های ملی برای آیندگان و ترغیب همگان به حفظ و پایش این سرمایه برگشت‌ناپذیر و حیاتی، نمایش‌های با موضوعات بحران آب، مصرف بهینه و سوء‌ مدیریت منابع و... را در اولویت انتخاب قرار می‌دهد.

فرزندان ایران، نورسته‌های «شجره طیّبه»؛ دبیرخانه جشنواره به یادبود نونهالان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و تمام شهدای جنگ تحمیلی اخیر، آثاری را که با نگاه هنرمندانه و خلاق به مقوله ایثار و دفاع از میهن پرداخته باشند در اولویت انتخاب قرار خواهد داد.

اولویت‌های موضوعی جشنواره

موضوع آثار جشنواره آزاد است، با این حال آثار نمایشی تولیدشده براساس محورهای زیر در اولویت انتخاب خواهند بود؛ امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی، ترویج مفاهیم دینی و ارزش‌های انسانی، وفاق و همدلی، انسجام ملی، نشاط جمعی و مشارکت اجتماعی، پرداخت هنرمندانه به شهدای اقتدار (تولید آثار در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان)، معضلات ترافیکی، ایمنی و سلامت شهری، فرزندآوری و جوانی جمعیت، موضوعات ملی و میهنی با نگاه به ادبیات حماسی ایران زمین، بهره‌گیری از قابلیت‌های هنر نمایش در تاثیر بر تقویت روند تولید داخلی، گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی، توجه به موضوعات شهروندی و معضلات شهری، محیط زیست، مصرف بهینه انرژی، منابع طبیعی و ثروت‌های ملی با تأکید بر حفظ جنگل‌ها و مراتع، ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت‌ها، آگاهی‌بخشی و دانش‌افزایی درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، بیکاری، طلاق و....

بخش‌های جشنواره

الف) آزاد؛ آثار این بخش از میان نمایش‌های متقاضی با موضوع آزاد و با اولویت محورهای مورد تأکید جشنواره انتخاب می‌شود. این بخش به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود. سقف پذیرش نهایی آثار برای شرکت در این بخش از جشنواره ۱۰ نمایش است. به آثار راه‌یافته به این بخش، حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

ب) دیگرگونه های اجرایی؛ این بخش پذیرای گونه‌های اجرایی مانند تئاتر محیطی، تئاتر شورایی، تئاتر کاربردی و هنرهای اجرایی بینارشته‌ای خواهد بود. این بخش به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود. سقف پذیرش نهایی آثار برای شرکت در این بخش از جشنواره چهار نمایش است. به آثار راه‌یافته به این بخش، حداقل۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد. در این بخش توجه به قابلیت‌های موضوعی مرتبط با شهر مریوان در اولویت خواهد بود.

ج) تئاتر ملل؛ ستاد برگزاری جشنواره در صورت فراهم بودن شرایط لازم، آثاری از سایر کشورهای جهان را انتخاب و دعوت خواهد کرد. همچنین امکان حضور نمایش‌های تولید مشترک گروه‌های متقاضی داخلی با گروه‌های سایر کشورها در جشنواره فراهم خواهد بود. آثار تولید شده بر پایه شیوه‌های نوین تئاتر خیابانی، با مضامین انسانی و دوستی بین ملت‌ها و دفاع از ستمدیدگان در اولویت انتخاب خواهند بود.

د) بخش کودک و نوجوان؛ با هدف آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با مهارت‌های اجتماعی و تقویت باورهای فرهنگی و تربیت نسل آینده و رشد و پرورش فرزندان ایران اسلامی و حمایت از آثار خلاق و موثر در این زمینه، ستاد برگزاری جشنواره این بخش را به صورت غیررقابتی برگزار خواهد کرد. نقش آموزشی و تربیتی در انتقال مضامین به مخاطب، اولویت انتخاب آثار در این بخش است. سقف پذیرش اثر در این بخش، سه نمایش خواهد بود.

به آثار راه یافته به این بخش حداقل ۳۰۰میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰میلیون ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد. نمایش‌های حاضر در دوره‌های پیشین این جشنواره، امکان حضور در این بخش را ندارند. براساس برنامه‌ریزی ستاد جشنواره، اجرای آثار این بخش در مکان‌های آموزشی و مرتبط با کودکان و نوجوانان خواهد بود.

ه) نمایش‌های آیینی و سنتی؛ با هدف کمک به حفظ و احیا، ترویج و اشاعه آیین‌ها و فرهنگ بومی، تقویت جنبه‌های هویت ملی و میراث فرهنگی ناملموس، این بخش برگزار می‌شود. آثار تولید شده باید مبتنی بر فرهنگ بومی و محلی، خرده فرهنگ‌ها، بازی‌های محلی، آیین و سنت‌های اقوام مختلف کشور باشد.

سقف پذیرش اثر در این بخش، سه نمایش و حداکثر تعداد نفرات هر گروه در این بخش ۱۲ نفر خواهد بود. این بخش به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود. آثاری که براساس آیین‌های کمتر شناخته شده و مستند به پژوهش‌های معتبر تولید شده باشند، در اولویت انتخاب خواهند بود. به آثار راه یافته به این بخش حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

و) بخش نیشتمان؛ دبیرخانه جشنواره در نظر دارد با هدف ایجاد امکان حضور گروه‌های حرفه‌ای و تجربیات نوین در جشنواره و انتقال تجارب موفق با حضور گستره بیشتری از هنرمندان و علاقمندان تئاتر خیابانی، توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و هنر استان کردستان و به ویژه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان مریوان، ایجاد فرصت مناسب برای دیده شدن و انتخاب آثار برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر خیابانی، بخش «نیشتمان» را برگزار کند.

آثار پیشتر اجرا شده، منعی برای حضور در این بخش نخواهند داشت. سقف پذیرش آثار در این بخش پنج نمایش خواهد بود. ضوابط اجرای نمایش و انتخاب اثر در بخش‌های دیگر جشنواره، دراین بخش هم اعمال خواهد شد. به آثار راه یافته در این بخش، کمک هزینه پرداخت نخواهد شد.

ز) برگزیده جشنواره‌ها؛ به منظور معرفی و ارائه آثار برگزیده جشنواره‌های معتبر تئاتر خیابانی سراسر کشور، ستاد جشنواره، زمینه را برای حضور و اجرای این آثار در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان فراهم می‌کند.

فرآیند تقاضای حضور آثار در این بخش از طریق مکاتبه رسمی دبیران جشنواره‌های سراسری به انضمام نسخه تصویری آثار برگزیده خواهد بود. سقف پذیرش اثر در این بخش۲ نمایش است و به آثار راه‌یافته، حداقل۳۰۰ میلیون ریال وحداکثر ۶۰۰ میلیون ریال کمک هزینه شرکت درجشنواره پرداخت خواهد شد.

ح) فراگیر؛ در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی جشنواره و توجه ویژه به آثار هنرمندان دارای معلولیت، ستاد جشنواره پذیرای آثار برگزیده از نمایش‌های منتخب این حوزه، با معرفی سازمان بهزیستی خواهد بود. این بخش به شکل غیررقابتی برگزار خواهد شد.

ط) سمینار پژوهشی؛ستاد برگزاری جشنواره با هدف ارتقای بنیه علمی تئاتر خیابانی کشور، آسیب‌شناسی جشنواره‌های تئاتر خیابانی و تأمین بخشی از نیازهای مطالعاتی هنرمندان علاقه‌مند به این رشته، سمینار پژوهشی جشنواره را برگزار می‌کند. جزئیات برگزاری سمینار مذکور در قالب فراخوانی مستقل اعلام خواهد شد.

گاه‌شمار جشنواره؛ مهلت ارسال آثار به بخش‌های مختلف جشنواره: ۵ مهرماه ۱۴۰۵. اعلام نمایش‌های برگزیده: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ و برگزاری جشنواره: ۶ تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ است.

آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با تأیید دبیر جشنواره‌های مریوان و فجر و هماهنگی با اداره کل هنرهای نمایشی، به چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

ثبت‌نام برای شرکت در جشنواره

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش ویژه ثبت‌نام در سایت جشنواره اینجا برای ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک لازم هر بخش اقدام کنند. برای اطلاع از فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اینجا مراجعه کنید.

نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان: کردستان، مریوان، بلوارامامخمینی(ره)، مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی، دبیرخانه دائمی جـشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان-کدپستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳. تلفن: ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۵- ۰۸۷۳۴۵۹۴۵۶۷ نمابر: ۰۸۷۳۴۵۹۰۳۶۶- ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۶

نشانی الکترونیکی: mariwan.festival@gmail.com. تارنمای ایران تئاتر: www.Theater.ir. سایت جشنواره: mariwanfestival.ir و mariwanfestival.com.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ استان کردستان و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان و انجمن هنرهای نمایشی برگزار می‌شود.