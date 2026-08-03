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جانمایی ۱۲۰۰ موکب جاماندگان اربعین به پایان رسید/ آمادگی کامل مسیر برای میزبانی از زائران

جانمایی ۱۲۰۰ موکب جاماندگان اربعین به پایان رسید/ آمادگی کامل مسیر برای میزبانی از زائران
کد خبر : 1822027
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دبیر کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین با اعلام این خبر گفت: امسال فرآیند جانمایی یک‌هزار و ۲۰۰ موکب مردمی با رویکردی هدفمند، نیازمحور و مبتنی بر پهنه‌بندی مسیر انجام شد تا خدمات‌رسانی به زائران با نظم، ایمنی و هماهنگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته صورت گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴، فرآیند ساماندهی، جانمایی و صدور مجوز یک‌هزار و ۲۰۰ موکب مردمی آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین با مسئولیت دبیرخانه کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین مستقر در مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت نمایندگان سپاه تهران، کمیته مردمی و دستگاه‌های اجرایی به پایان رسید و مسیر برای استقرار مواکب و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده شد. 

محسن دستمالچی، دبیر کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین با اعلام این خبر گفت: امسال فرآیند جانمایی یک‌هزار و ۲۰۰ موکب مردمی با رویکردی هدفمند، نیازمحور و مبتنی بر پهنه‌بندی مسیر انجام شد تا خدمات‌رسانی به زائران با نظم، ایمنی و هماهنگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته صورت گیرد. 

وی افزود: جانمایی مواکب صرفاً بر اساس درخواست موکب‌داران انجام نشده، بلکه نوع خدمات هر موکب، حجم و پراکندگی زائران، ظرفیت معابر، ویژگی‌های هر پهنه و نیازهای خدماتی مسیر به‌صورت کارشناسی بررسی شده است. بر همین اساس، مواکب فرهنگی، پذیرایی، درمانی، امدادی و خدمات رفاهی به شکلی متوازن در سراسر مسیر استقرار یافته‌اند. 

دستمالچی با اشاره به تفاوت برنامه‌ریزی‌های امسال اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور، علاوه بر خدمات رفاهی، تقویت برنامه‌های فرهنگی و تبیینی با محوریت فرهنگ عاشورا و مقاومت در دستور کار مواکب قرار گرفت و جانمایی آن‌ها نیز با انسجام و هماهنگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته انجام شد. 

وی از اجرای فرآیند پلاک‌زنی و هویت‌بخشی به مواکب خبر داد و گفت: تمامی مواکب پس از ثبت، بررسی و تأیید، با هماهنگی سپاه تهران دارای شناسه اختصاصی شده‌اند که این اقدام ضمن ایجاد هویت رسمی برای هر موکب، امکان مدیریت یکپارچه، نظارت مؤثر، شناسایی سریع و جلوگیری از استقرار مواکب فاقد مجوز را فراهم کرده است. 

دبیر کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در پایان خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۲۰۰ موکب جانمایی‌شده از صبح فردا در مسیر آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین مستقر خواهند بود و با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی، از زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میزبانی خواهند کرد.

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