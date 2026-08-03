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نورپردازی و پاکسازی پل‌بند تاریخی شادروان شوشتر اصلاح و ساماندهی شد

نورپردازی و پاکسازی پل‌بند تاریخی شادروان شوشتر اصلاح و ساماندهی شد
کد خبر : 1822021
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مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر از اجرای عملیات اصلاح نورپردازی و پاکسازی محوطه پل‌بند تاریخی شادروان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای حفاظت، نگهداری و ارتقای کیفیت محیطی یکی از مهم‌ترین اجزای سامانه آبی تاریخی شوشتر انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عاطفه رشنویی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این عملیات، نواقص سیستم نورپردازی محوطه پل‌بند تاریخی شادروان برطرف شد و همزمان پاکسازی عمومی، بوته‌کنی و جمع‌آوری علوفه خشک از محدوده این اثر تاریخی نیز به انجام رسید.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر از آثار تاریخی افزود: حفظ کیفیت بصری، ارتقای ایمنی محیط و صیانت از ارزش‌های تاریخی و جهانی سامانه آبی شوشتر از اولویت‌های پایگاه میراث جهانی است و به همین منظور، برنامه‌های حفاظتی و خدماتی به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

او با بیان اینکه پل‌بند تاریخی شادروان یکی از بخش‌های شاخص این مجموعه جهانی است، گفت: حفاظت و ساماندهی این اثر نیازمند رسیدگی مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و اصلاح نورپردازی و پاکسازی محوطه نیز در همین چارچوب انجام شده است.

رشنویی تأکید کرد: پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر اجرای مستمر برنامه‌های نگهداری، ساماندهی و بهسازی بخش‌های مختلف این مجموعه را با هدف حفاظت از ارزش‌های جهانی اثر و ارتقای کیفیت خدمات به بازدیدکنندگان در دستور کار دارد.

 

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