موافقت اصولی پروژه پیشران گردشگری دهکده سلامت نیر صادر شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از صدور موافقت اصولی پروژه پیشران گردشگری دهکده سلامت نیر به سرمایهگذاری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: موافقت اصولی پروژه گردشگری دهکده سلامت در منطقه قینرجه نیر به عنوان یکی از پروژههای پیشران استان صادر شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این پروژه یکی از تفاهمنامههای همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل به سرمایهگذاری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی است که با پیگیریهای انجام شده مراحل اجرایی آن آغاز میشود.
او تاکید کرد: میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این پروژه در مرحله اول بیش از دو همت است و پیشبینی میشود این پروژه که در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار اجرا خواهد شد برای بیش از ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
جباری با اشاره به حمایت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و مدیریت عالی استان از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، ادامه داد: همافزایی لازم در بین دستگاههای اجرایی مرتبط برای رفع هرگونه موانع با توجه به اهمیت اجرای این پروژه برای توسعه اقتصادی استان وجود دارد و موافقت اصولی به عنوان گام اصلی در کوتاهترین زمان صادر شد.