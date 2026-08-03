استاندار خوزستان با اشاره به تردد اتباع خارجی از این دو مرز افزود: ۱۵۰ هزار نفر از اتباع کشورهای خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی انجام شده، اتباع مقیم از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه تردد می‌کنند.

او به زیرساخت‌های ایجاد شده برای رفاه زائران اشاره کرد و گفت: در هر یک از مرزهای شلمچه و چذابه، پارکینگی به مساحت ۱۰۰ هکتار ساخته شده است و همچنین بیمارستان صحرایی، چندین درمانگاه و حدود ۱۰ اتاق استراحت برای خدمت‌رسانی به زائران تجهیز شده است.

موالی‌زاده با بیان این‌که تاکنون حدود دو هزار دستگاه خودرو برای جابجایی زائران در این دو مرز آماده‌سازی شده است، تصریح کرد: افزون بر این، حدود یک هزار موکب از سوی مردم خوزستان از مبادی ورودی تا مرزهای شلمچه و چذابه دایر شده و همچنین حدود ۱۰۰ موکب نیز در داخل عراق در مسیر نجف تا کربلا برپا شده است.

او خاطرنشان کرد: مجموعه امکانات مورد نیاز برای سفری آسان، ارزان و ایمن برای زائران حسینی فراهم شده است و جا دارد از همه دست‌اندرکاران، فعالان حوزه خدمت‌رسانی، نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و نظامی که در این چند روز پای کار بودند، صمیمانه قدردانی کنم.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی تأکید کرد: تا روز آخر، تا آخرین لحظه و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر حضور داشته باشد، خدمات‌رسانی ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این فرآیند ایجاد نخواهد شد.