وی افزود: این کاخ با کاربری موزه ‌در دهه اخیر به سبب فرونشست و رانش زمین با آسیب‌هایی مواجه شده بود و مطالعات گسترده‌ای برروی انجام شده بود.

طوسی ادامه داد: در گذشته تاریخی این کاخ، طراحی منظر جنوبی کاخ و استفاده از شیب‌بندی پلکانی با رویکرد سازه ای انجام شده بوده که در اثر تحولات تارخی دوره های بعدی مخدوش و از بین رفته است.

به گفته سرپرست اداره کل حفظ و احیای بناها و محوطه‌های تاریخی، با بررسی‌های تاریخی، کمیته راهبری و نظارت بر طرح، تشکیل شد و به عنوان یکی از اقدامات اصلی مصوب کرد که این طرح با رویکرد تاریخی و به عنوان یکی از اقدامات استحکام‌بخشی بستر و با رویکرد توسعه عملکردی محیط پیرامون کاخ، بازسازی شود.

طوسی در خاتمه گفت: با اهتمام و توجه مستقیم وزیر میراث فرهنگی، این پروژه جزء پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث فرهنگی بوده و پیش بینی می شود با اتمام طرح استحکام‌بخشی ظرف چند ماه آینده، مسائل سازه‌ای این کاخ برطرف شود.