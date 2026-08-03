منظر تاریخی کاخ صاحبقرانیه احیا میشود
احیای شیببندی پلکانی جبهه جنوبی کاخ صاحبقرانیه در کمیته راهبردی طرح مقاومسازی این کاخ بر اساس یافتههای دوره قاجار مصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن طوسی، سرپرست اداره کل حفظ و احیاء بناها و محوطههای تاریخی گفت: اجرای طرح استحکامبخشی بستر زمین و مقاومسازی سازه کاخ صاحبقرانیه تهران، عنوان یکی از آثارتاریخی و فرهنگی ارزشمند متعلق به دوره تحولات معماری دو صده اخیر در تهران آغاز شده است.
وی افزود: این کاخ با کاربری موزه در دهه اخیر به سبب فرونشست و رانش زمین با آسیبهایی مواجه شده بود و مطالعات گستردهای برروی انجام شده بود.
طوسی ادامه داد: در گذشته تاریخی این کاخ، طراحی منظر جنوبی کاخ و استفاده از شیببندی پلکانی با رویکرد سازه ای انجام شده بوده که در اثر تحولات تارخی دوره های بعدی مخدوش و از بین رفته است.
به گفته سرپرست اداره کل حفظ و احیای بناها و محوطههای تاریخی، با بررسیهای تاریخی، کمیته راهبری و نظارت بر طرح، تشکیل شد و به عنوان یکی از اقدامات اصلی مصوب کرد که این طرح با رویکرد تاریخی و به عنوان یکی از اقدامات استحکامبخشی بستر و با رویکرد توسعه عملکردی محیط پیرامون کاخ، بازسازی شود.
طوسی در خاتمه گفت: با اهتمام و توجه مستقیم وزیر میراث فرهنگی، این پروژه جزء پروژههای اولویتدار حوزه میراث فرهنگی بوده و پیش بینی می شود با اتمام طرح استحکامبخشی ظرف چند ماه آینده، مسائل سازهای این کاخ برطرف شود.