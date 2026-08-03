گزارش شبکهی اکران سیار در ۱۴۰۴؛
انیمیشنها در اکران سیار هم پیشتاز شدند/ رشد ۱۰ درصدی مخاطبان
شبکهی اکران سیار موسسهی سینمایی بهمنسبز در سال ۱۴۰۴ توانست رشد بیش از ۹ درصدی مخاطب و ۱۳.۳ درصدی اکران را تجربه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسهی سینمایی بهمن سبز، شبکهی اکران سیار موسسهی سینمایی بهمنسبز در سال ۱۴۰۴ با وجود چالشهای پیش رو نظیر اکران آنلاین فیلمها، جنگ ۱۲ روزه، تعطیلی مدارس به علت آلودگی و کمبود انرژی در آذرماه و حوادث دی ماه و جنگ رمضان و با توجه به افت ۳۵ درصدی مخاطب سینماهای سراسر کشور، توانست رشد بیش از ۹ درصدی مخاطب و ۱۳.۳ درصدی اکران را تجربه کند.
بر این اساس تعداد کل مخاطبان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و مبلغ کلی فروش ۲۵۶٫۶۶۰,۰۹۶۸,۰۰۰ ریال بوده که در ۱۷ هزار سانس و در ۱۵۰۰ شهر و روستا رقم خورده است.
سال ۱۴۰۴ شبکه اکران مساجد با سهم ۴۹ از مخاطب بیشترین سهم از جذب مخاطب را داشته و شبکه اکران دانش آموزی با سهم ۲۱ در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین هفتهی دفاع مقدس، ایام اعتکاف ماه رجب و دههی فجر پرمخاطب ترین رویدادهای اکران در مساجد بودهاند. شهرهای تهران با ۱۹.۸ درصد، اصفهان با ۹.۹ درصد و خراسان رضوی با ۶.۶ درصد، در صدر مخاطبان اکران سیار در میان استانها هستند.
محبوبیت انیمیشن در اکران سیار
و اما فیلمهای شبکه اکران سیار در سال گذشته بر اساس بیشترین تعداد مخاطب به ترتیب شامل «یوز»، «فرمانروای آب»، «مجنون»، «پیشمرگ»، «موسی کلیم الله»، «احمد»، «صیاد»، «رویاشهر»، «اسفند»، «دختر برقی»، «افسانه سپهر» و «بچه مردم» میشود که نشان از سهم بالای انیمیشنها در رشد اکران سیار دارد.
اکران سیار بستری برای توسعه زنجیرهی سینمای ایران
اکران سیار بستری برای ایجاد سازمان جدید تماشا برای آثار سینمای ایران در مناطق فاقد سینما در سراسر کشور است که فرصت دیده شدن یک اثر سینمایی را در نقاطی خارج از سالنهای نمایش فیلم فراهم میکند. اضافه شدن مخاطبان، اماکن و جغرافیاهای نادیده گرفته شده اکران و تجربههای جدید تماشای جمعی به زنجیرهی توزیع سینمای ایران از جمله مزایای اکران سیار است.
این شبکه توسط اتاق راهبری در موسسه سینمایی بهمن سبز با همکاری اکران مردمی عمار، سینما سیار انجمن سینمای جوان و اکران روایت فتح هدایت میشود و آثار سینمایی از طریق اکران سیار و به کمک شیوههای نوین توزیع در شهرها و روستاهای کشور به نمایش درمیآیند.
شبکهی اکران سیار با شعار «سینما برای همه»، علاوه بر مناطق فاقد سینما توجه ویژهای به محدوده جغرافیای فرهنگی شهرهای دارای سینما دارد. این شبکه مخاطبان بالقوهای را که در حسینیهها، مساجد، پادگانها، دانشگاهها، سازمانها، مدارس، تشکلهای مردمنهاد و کانونهای فرهنگی و تربیتی حضور دارند، به دایره مخاطبان سینمای ایران اضافه میکند تا بتوانند کنشی فرهنگی را در این موقعیتها رقم بزنند.