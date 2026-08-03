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«خالده» در راه ایتالیا

«خالده» در راه ایتالیا
کد خبر : 1822007
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فیلم کوتاه «خالده» به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی Ischia Global Film & Music Festival ایتالیا راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ فیلم کوتاه «خالده» از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیه‌کنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی Ischia Global Film & Music Festival ایتالیا راه یافت.

جشنواره Ischia Global Film & Music Festival از رویدادهای سینمایی ایتالیا به شمار می‌رود که هر سال با حضور فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان بین‌المللی برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر سینمای مستقل و آثار خلاقانه دارد.

زینب حسینی، عصمت‌الله حسینی، مجید توکلی، احسان شاه‌طاهری، یگانه آقااکبری و نرگس زارعی بازیگران این اثر هستند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به نویسنده و کارگردان: مهدی عطاران، تهیه‌کننده و مشاور کارگردان: پدرام صدرائی طباطبائی، مدیر فیلمبرداری: شاهو خوانگر، مدیر پروژه: احسان شاه‌طاهری، مدیر اجرایی: محمد رشیدی مقدم، تدوین و طراحی پوستر: بهار ایروانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: علی ابراهیمی، دستیار کارگردان: امیر تهرانی، انتخاب بازیگر و بازیگردان: حامد طیبان، مدیران تولید: مرتضی قاسمی‌نیا و مهران وزیری، طراح صحنه و لباس: پدرام صدرائی طباطبائی، منشی صحنه: زهرا میرشمسی، طراح گریم: نرگس زارعی، صدابردار: مهرداد براتی، صداگذار: امیررضازاده، اصلاح رنگ و نور: علیرضا ناظمیان، آهنگساز: نادیا سلطانی‌ها، عکاس: محمد طالبی، تصویربردار پشت صحنه: میلاد مهرپویا، مدیر رسانه: شیما نعیمی و پخش بین‌الملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.

فیلم کوتاه «خالده»  روایتی با دغدغه‌ای انسانی و اجتماعی را از نگاه دختری به نام خالده به تصویر می‌کشد.

مدرسه فیلم پدرام صدرایی یک ساختار غیر انتفاعی و فارغ از اهداف مالی است که بر خلاف شکل های تجاری رایج تهیه و تولید فیلم، به شکلی مستقل و با تکیه بر تخصص اعضای خود با هدف حمایت عملی و مالی از دانش اموختگان دانشکده های سینمایی و فیلمسازان جوان کشور شکل گرفته است.

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