قسمت دوم «تاج و خون» با موضوع پیدایش رژیم صهیونیستی از شبکه مستند پخش میشود
دومین قسمت از مجموعه مستند «تاج و خون» با عنوان فرزند پادشاهان و با محوریت بررسی زمینههای تاریخی شکلگیری رژیم صهیونیستی، امشب از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
این قسمت با عنوان «فرزند پادشاهان» به بررسی روند تاریخی شکلگیری رژیم صهیونیستی و نقش قدرتهای استعماری، بهویژه انگلیس، در ایجاد و تثبیت آن میپردازد و با استناد به اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایتهای مستند، ابعاد این موضوع را واکاوی میکند.
مجموعه مستند «تاج و خون» با تکیه بر اسناد تاریخی طبقهبندیزداییشده، تصاویر آرشیوی کمتر دیدهشده و روایتهای عینی، به بررسی سیاستهای استعماری انگلیس، آمریکا و فرانسه در مناطق مختلف جهان میپردازد و تلاش میکند ریشههای تاریخی بسیاری از تحولات و بحرانهای معاصر را برای مخاطبان بازخوانی کند.
این مجموعه در قسمتهای مختلف خود، موضوعاتی همچون عملکرد قدرتهای استعماری در کشورهای مختلف، تحولات خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، نفوذ غرب در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکلگیری رژیم صهیونیستی را با رویکردی مستند مورد بررسی قرار میدهد.
مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، دوشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش میشود.