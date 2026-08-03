به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، دومین قسمت از مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، امشب دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این قسمت با عنوان «فرزند پادشاهان» به بررسی روند تاریخی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و نقش قدرت‌های استعماری، به‌ویژه انگلیس، در ایجاد و تثبیت آن می‌پردازد و با استناد به اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت‌های مستند، ابعاد این موضوع را واکاوی می‌کند.

مجموعه مستند «تاج و خون» با تکیه بر اسناد تاریخی طبقه‌بندی‌زدایی‌شده، تصاویر آرشیوی کمتر دیده‌شده و روایت‌های عینی، به بررسی سیاست‌های استعماری انگلیس، آمریکا و فرانسه در مناطق مختلف جهان می‌پردازد و تلاش می‌کند ریشه‌های تاریخی بسیاری از تحولات و بحران‌های معاصر را برای مخاطبان بازخوانی کند.

این مجموعه در قسمت‌های مختلف خود، موضوعاتی همچون عملکرد قدرت‌های استعماری در کشورهای مختلف، تحولات خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، نفوذ غرب در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی را با رویکردی مستند مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.