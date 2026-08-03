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کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار می‌کند؛

برگزاری «کلاسیک‌های کانون» با نمایش نسخه‌های مرمت‌شده فیلم‌های «سفر» و «سلندر» در موزه سینما

برگزاری «کلاسیک‌های کانون» با نمایش نسخه‌های مرمت‌شده فیلم‌های «سفر» و «سلندر» در موزه سینما
کد خبر : 1821981
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برنامه «کلاسیک‌های کانون» با نمایش نسخه‌های مرمت‌شده فیلم‌های «سفر» و «سلندر» در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» کانون کارگردانان سینمای ایران و با همکاری موزه سینمای ایران، شنبه ۱۷ مردادماه، ساعت ۱۷، نسخه‌های مرمت‌شده دو فیلم «سفر»(محصول ۱۳۵۱) به کارگردانی بهرام بیضایی و «سلندر» (محصول ۱۳۵۹) به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی در موزه سینمای ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

در این برنامه، نسخه‌های مرمت‌شده این دو اثر شاخص سینمای ایران برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید.

کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، ضمن مرور آثار و اندیشه‌های سینماگران برجسته، فضایی برای انتقال تجربه، گفت‌وگو و بازخوانی میراث ماندگار سینمای ایران فراهم می‌کند. نمایش نسخه‌های مرمت‌شده «سفر» و «سلندر» نیز در همین راستا و با هدف معرفی دوباره این آثار ارزشمند به مخاطبان امروز برگزار می‌شود.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است. همچنین ورود به این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

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