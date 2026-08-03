بازگشت محمدحسین مهدویان به تلویزیون با «اهل ایران»
سریال «اهل ایران» همزمان با اربعین حسینی از شبکه آیفیلم پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی مرکز سریال سوره، سریال «اهل ایران» به طراحی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری، پس از انتشار در پلتفرمهای شیدا و روبیکا، همزمان با ابعین حسینی روی آنتن شبکه آیفیلم میرود.
«اهل ایران» با سرپرستی نویسندگی مهدی یزدانیخرم و کارگردانی ۱۱ فیلمساز در ایام جنگ رمضان تولید شده است.
این مجموعه محصول مشترک مرکز سریال سوره و پلتفرم شیداست و پس از استقبال مخاطبان در پخش آنلاین، از سهشنبه ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه آیفیلم پخش میشود.
سید جواد هاشمی، هادی مقدم دوست، هادی نائیجی، مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان زاده، علی جعفرآبادی، محمد اسفندیاری، علی سرآهنگ، محسن بهاری، رضا شریفی، رضا محبی و مهران مهدویان کارگردانی اپیزودهای مختلف این مجموعه را برعهده داشتند.
محمدحسین مهدویان با طراحی و خلق این مجموعه، پس از چند سال بار دیگر با یک اثر داستانی به تلویزیون بازگشته است.