به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی صندوق اعتباری هنر، ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی اعضای صندوق طبق برنامه‌ریزی انجام شده، از نیمه دوم شهریورماه آغاز خواهد شد. از این‌رو، توصیه می‌شود اعضا پیش از شروع فرآیند ثبت‌نام، نسبت به بررسی وضعیت عضویت و مدارک ثبت‌شده در پروفایل کاربری خود اقدام کرده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

همچنین افرادی که واجد شرایط عضویت در صندوق اعتباری هنر هستند اما تاکنون عضو نشده‌اند، در صورت تکمیل مراحل عضویت پیش از آغاز ثبت‌نام، می‌توانند از فرصت ثبت‌نام در بیمه درمان تکمیلی و سایر خدمات حمایتی صندوق بهره‌مند شوند.

لازم به یادآوری است که ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی تنها برای اعضایی امکان‌پذیر است که در زمان ثبت‌نام، عضویت فعال داشته باشند. از این‌رو، انجام به‌موقع اقدامات مربوط به عضویت و تکمیل اطلاعات، از بروز هرگونه وقفه یا محدودیت در فرآیند ثبت‌نام جلوگیری خواهد کرد.