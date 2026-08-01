لزوم تکمیل پرونده عضویت پیش از آغاز ثبتنام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر
کد خبر : 1821003
ثبتنام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر برای سال ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ از نیمه دوم شهریورماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، بررسی وضعیت عضویت و رفع نواقص احتمالی پرونده اعضا پیش از آغاز ثبتنام، از الزامات بهرهمندی از این خدمت حمایتی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی صندوق اعتباری هنر، ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اعضای صندوق طبق برنامهریزی انجام شده، از نیمه دوم شهریورماه آغاز خواهد شد. از اینرو، توصیه میشود اعضا پیش از شروع فرآیند ثبتنام، نسبت به بررسی وضعیت عضویت و مدارک ثبتشده در پروفایل کاربری خود اقدام کرده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را بهروزرسانی کنند.
همچنین افرادی که واجد شرایط عضویت در صندوق اعتباری هنر هستند اما تاکنون عضو نشدهاند، در صورت تکمیل مراحل عضویت پیش از آغاز ثبتنام، میتوانند از فرصت ثبتنام در بیمه درمان تکمیلی و سایر خدمات حمایتی صندوق بهرهمند شوند.
لازم به یادآوری است که ثبتنام بیمه درمان تکمیلی تنها برای اعضایی امکانپذیر است که در زمان ثبتنام، عضویت فعال داشته باشند. از اینرو، انجام بهموقع اقدامات مربوط به عضویت و تکمیل اطلاعات، از بروز هرگونه وقفه یا محدودیت در فرآیند ثبتنام جلوگیری خواهد کرد.