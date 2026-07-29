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رقابت «پاستا آلفردو» در اروگوئه

رقابت «پاستا آلفردو» در اروگوئه
کد خبر : 1820012
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شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه مقصد بعدی رقابت برای فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، در ادامه حضور جهانی خود به عنوان تنها فیلم کوتاه ایرانی در شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه حضور خواهد داشت.

شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه ۱۶ تا ۲۲ شهریورماه برابر با ۷ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر مونته‌ویدئو اروگوئه برگزار می‌شود.

«پاستا آلفردو» در کنار ۴۳ فیلم کوتاه دیگر در بخش دانشجویی این رویداد به رقابت خواهد پرداخت.

در «پاستا آلفردو»، محنا سیدی، سعید نجاتی، سیما خان‌وکیلی، باربد فرشید زاده و محمدرضا آرین صدر، ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم نیز آمده است:

«نیلوفر، دختری ۱۴ ساله است که تلاش می‌کند با برگزاری جشن تولد برای گربه‌اش و پختن پاستا، لحظه‌ای گرما به فضای سرد خانه بیاورد و ...»

عوامل فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: لیلا نوعی، تهیه‌کننده: سید رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، تدوین: پگاه احمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار اول کارگردان: محدثه جودی، منشی صحنه: محدثه رضایی، صدابردار: میلاد ملکی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، موسیقی: سبحان ابوذر، طراح چهره‌پردازی: زهرا امرالهی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی رمضانی، گروه فیلمبرداری: مرتضی قره گوزلو، محمد مشایی، علیرضا نجیب، دستیار چهره‌پرداز: نورالهدی معصومی، دستیار صحنه: محمد ثامر، بابک نیوشادان، دستیار لباس: محیا غلامی، ساخت تیزر: امید میرزایی، عکاس: محمدرضا عبدلی، مدیر تولید: رضا احمدی، مشاور تولید: محمدرضا همایی، تدارکات: هانی زنگنه، سرمایه گذاران: سید رهام رسولی و لیلا نوعی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌المللی فیلم: وارکانا پروداکشنز.

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