به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجید سلیمی ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای ایل قشقایی که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، بر لزوم ایجاد بستری پویا برای معرفی و توسعه صنایع دستی این ایل اصیل تأکید کرد.

معاون صنایع دستی استان فارس در این نشست تصریح کرد: هم‌افزایی میان مدیریت صنایع دستی، نخبگان فرهنگی و رسانه‌ها، کلید اصلی تبدیل هنر دست قشقایی‌ها به یک منبع درآمد پایدار و جهانی است.

سلیمی در ادامه سخنان خود به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی هنرمندان قشقایی پرداخت و افزود: صنایع دستی ایل قشقایی، فراتر از یک محصول، حامل هویت و تاریخ است. ما را بر این باوریم که برای ارتقای کیفیت و جذب بازارهای جدید، باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای برندسازی هوشمندانه استفاده کنیم.

او همچنین به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه حمایت از زنان هنرمند و ایجاد بازارهای هدف اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که با تکیه بر نظرات فرهیختگان و راهنمایی رسانه‌ها، زنجیره تولید تا مصرف را در صنایع دستی ایل به گونه‌ای اصلاح کنیم که سود واقعی به دست هنرمند برسد.

سرپرست مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه همچنین از صدور بیش از ۲۰ مجوز اقامتگاه بوم‌گردی عشایری در این استان خبر داد.

مرتضی کشاورز از صدور بیش از ۲۰ مجوز اقامتگاه بوم‌گردی عشایری در این استان خبر داد و گفت: این تعداد رکورد بیشترین مجوز صادرشده در سطح کشور محسوب می‌شود.

سرپرست مجموعه تاریخی‑فرهنگی سعدیه خاطرنشان کرد: همین دستاورد، دلیل اصلی انتخاب استان فارس به‌عنوان میزبان میز ملی گردشگری عشایر در سال ۱۴۰۲ بود.

کشاورز در ادامه با اشاره به تبدیل خانه تاریخی سردار صولت‌الدوله قشقایی به هتل بوتیک سنتی شاه‌پریون این مجموعه را وسیع‌ترین هتل بوتیک شیراز معرفی کرد و گفت: یکی از اتاق‌های این هتل با چیدمان کاملاً عشایری تزیین شده است و از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم تا از نزدیک از این فضای منحصربه‌فرد بازدید کنند.

او همچنین از اجرای طرح جدیدی در آرامگاه سعدی با عنوان هر روز یک رویداد، هر روز یک روایت خبر داد و اعلام کرد: این برنامه با نظارت مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس کلید خورده است.

سرپرست مجموعه تاریخی‑فرهنگی سعدیه آمادگی کامل مجموعه سعدیه را برای میزبانی از تمامی اقشار عشایر، قشقایی‌زبانان و گروه‌های با هر گویش و لهجه‌ای اعلام کرد و گفت: ما یک سالن ۳۰۰ نفره و همچنین محوطه باز مجموعه را برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهیم.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری سمینار سعدی‌شناسی به زبان انگلیسی خبر داد و پیشنهاد داد که با تلاش و کوشش اهالی ایل قشقایی، سمینار هم‌زمانی نیز به زبان ترکی قشقایی ترتیب داده شود تا پژوهشگران و ترک‌زبانان سراسر کشور و حتی جهان بتوانند مقالات خود را ارائه دهند و این رویداد به یک نشست علمی‑پژوهشی معتبر تبدیل شود.

او با اشاره به رویکرد جدید مجموعه سعدیه در حوزه رسانه، از راه‌اندازی نخستین نشریه تک‌صفحه‌ای دیجیتال خبر داد و توضیح داد: با توجه به فرمایشات دکتر مریدی و دیگر دوستان مبنی بر اهمیت مینیمالیسم در تولید محتوا و کمبود زمان مخاطبان برای مطالعه مطالب بلند، این نشریه را طراحی کرده‌ایم.

سرپرست مجموعه تاریخی‑فرهنگی سعدیه از اساتید حاضر در جلسه درخواست کرد تا مطالب خود درباره سعدی را هم به زبان فارسی و هم به زبان ترکی در اختیار این نشریه قرار دهند تا بتواند ادای دینی به جامعه قشقایی‌زبان و ترک‌زبان باشد.