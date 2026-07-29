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موضوعات جدید به هفتمین جشنواره «رسام» اضافه شد/ رونمایی از پوستر

موضوعات جدید به هفتمین جشنواره «رسام» اضافه شد/ رونمایی از پوستر
کد خبر : 1819857
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پوستر هفتمین جشنواره فرهنگی رسانه‌ای «رسام» همزمان با سالروز عملیات مرصاد با حضور رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، هفتمین جشنواره فرهنگی هنری «رسام» در سال ۱۴۰۵، همزمان با تحولات جدید ملی و سیاسی، به روز رسانی شده و موضوعات جدیدی به آن ملحق شده است.

«جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «تشییع قائد شهید امت» و «بعثت مردم» مهمترین موضوعاتی است که جشنواره امسال به آن پرداخته است.

این جشنواره در بخش‌های فیلم، موسیقی و سرود و هنرهای تجسمی در شهریور ماه برگزار می شود.

تاکنون شش دوره از این جشنواره برگزار شده‌است که آخرین دوره آن خرداد سال ۱۴۰۴ در سیرجان برپا شد.

 

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