موضوعات جدید به هفتمین جشنواره «رسام» اضافه شد/ رونمایی از پوستر
پوستر هفتمین جشنواره فرهنگی رسانهای «رسام» همزمان با سالروز عملیات مرصاد با حضور رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، هفتمین جشنواره فرهنگی هنری «رسام» در سال ۱۴۰۵، همزمان با تحولات جدید ملی و سیاسی، به روز رسانی شده و موضوعات جدیدی به آن ملحق شده است.
«جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «تشییع قائد شهید امت» و «بعثت مردم» مهمترین موضوعاتی است که جشنواره امسال به آن پرداخته است.
این جشنواره در بخشهای فیلم، موسیقی و سرود و هنرهای تجسمی در شهریور ماه برگزار می شود.
تاکنون شش دوره از این جشنواره برگزار شدهاست که آخرین دوره آن خرداد سال ۱۴۰۴ در سیرجان برپا شد.