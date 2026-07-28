محسنیبندپی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
باید به تصمیم واحد با اتاق بازرگانی برای تشکیل فدراسیون گردشگری برسیم
اتاق بازرگانی ایران در تلاش برای راه اندازی فدراسیون گردشگری است و هفته گذشته این موضوع در نشست مشترک کمیسیون گردشگری این اتاق با رییس فراکسیون گردشگری مجلس مطرح شد. در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعتقاد دارد فدراسیون گردشگری میتواند به عنوان بازوی مشورتی، زمینه هماهنگی و هم افزایی میان تشکلها را فراهم کند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، از لزوم بررسی مشترک طرح تأسیس فدراسیون گردشگری ایران در اتاق بازرگانی کشور خبر داد و گفت: «نقش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور سیاستگذاری، تنظیم گری و نظارت بر فعالیتها و اقدامات تشکلهای حرفهای گردشگری است و فدراسیون گردشگری میتواند به عنوان بازوی مشورتی، زمینه هماهنگی و هم افزایی میان تشکلها را فراهم کند.»
او با بیان اینکه معاونت گردشگری از سال گذشته پیگیر ایجاد سازوکاری برای همافزایی میان تشکلهای گردشگری بود، افزود: «معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی از سال قبل به دنبال راه اندازی فدراسیون گردشگری در این معاونت بود که میزهای تخصصی ذیل کارگروههای مختلف آن نیز تشکیل شده و به دنبال آن هستیم این فرآیند در قالب فدراسیون یا هر عنوان مناسب دیگری ساماندهی شود.»
محسنیبندپی بر ضرورت رعایت حدود وظایف قانونی در صورت نیاز به تشکیل فدراسیون گردشگری ذیل اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد و افزود: «میتوان با هر نامی از ظرفیتها و امکانات اتاق بازرگانی برای تسهیلگری، حمایت و ایجاد همافزایی استفاده کرد، اما این موضوع منوط به آن است که تقسیم وظایف در حوزه صدور مجوزها، نظارت و تشکیل تشکلها بهصورت شفاف مشخص شود.»
او با اشاره به اجرای بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این قانون برای هر حوزه باید یک جامعه یا تشکل حرفهای وجود داشته باشد و موازیکاری و تعدد تشکلها به هیچوجه در راستای سیاستهای وزارت میراث قرهنگی و مورد تأیید معاونت گردشگری نیست.»
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از لزوم برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق خبر داد و گفت: «باید کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و معاونت گردشگری تشکیل شود تا پس از انجام کارهای کارشناسی لازم مشخص شود اتاق بازرگانی در چه حوزههایی میتواند نقش تسهیلگری، حمایت و همافزایی را برعهده بگیرد؛ بدون آنکه این اقدامات با وظایف سیاستگذاری و تنظیمگری وزارت میراث فرهنگی و الزامات قانون برنامه هفتم مغایرت داشته باشد.»
اظهارات محسنیبندپی در حالی مطرح میشود که پیش از این سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، تشکیل فدراسیون گردشگری را پاسخی به یکی از مشکلات ساختاری بخش خصوصی گردشگری عنوان کرده بود.
به گفته موسوی، نبود جایگاه مشخص صنعت گردشگری در قانون نظام صنفی موجب شده است تشکلهای متعدد و پراکندهای در این حوزه شکل بگیرند که هر یک به صورت مستقل فعالیت میکنند و همین موضوع از انسجام و قدرت چانهزنی بخش خصوصی کاسته است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی دولت گفت: «دولت امروز عملاً منابع مالی کافی برای حمایت از تشکلهای گردشگری ندارد و حتی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیز به دنبال جذب حامی مالی است.»
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: «در شرایط فعلی، بخش خصوصی نیز انتظار حمایت مالی گسترده از دولت ندارد و به همین دلیل باید از ظرفیت نهادهایی مانند اتاق بازرگانی برای تقویت تشکلهای گردشگری استفاده کرد.»
به گفته موسوی، اتاق بازرگانی ایران از امکانات و ظرفیت هایی برخوردار است که میتواند در توسعه فعالیت تشکلهای گردشگری نقش مؤثر ایفا کند.
او اعلام کرد: اتاق بازرگانی از تشکلهای ملی برای ایجاد دفتر، توسعه فعالیتها، حضور در نمایشگاههای خارجی و حتی اعزام نمایندگان آنها به رویدادهای بینالمللی در چارچوب ضوابط خود حمایت میکند.
به گفته رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، هدف اصلی از تشکیل فدراسیون گردشگری، ایجاد سازوکاری برای توسعه کسبوکارهای گردشگری، افزایش هماهنگی میان تشکلهای بخش خصوصی و تقویت نقش آنها در فرآیند تصمیم سازی های ملی عنوان شده است.
محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی انیز علام کرد: اتاق بازرگانی با اختیارات و ظرفیتهای قانونی خود میتواند پشتیبان مؤثری برای تشکلهای گردشگری باشد و این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.
اظهارات معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نشان میدهد تشکیل فدراسیون گردشگری منوط به توافق بر سر حدود اختیارات و مسئولیتها خواهد بود.
به گفته کارشناسان گردشگری، اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، فدراسیون گردشگری میتواند به عنوان نهادی هماهنگکننده و مشورتی، ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، از موازیکاری میان تشکلهای گردشگری جلوگیری کرده و زمینه انسجام بیشتر فعالان این صنعت را فراهم کند.