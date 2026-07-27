پشت صحنه بدرقه تاریخی آقای شهید ایران به روایت رئیس مرکز تولید و فنی سیما
در رخدادهای بزرگ ملی و فراملی، آنچه در قاب تلویزیون دیده میشود، تنها بخش کوچکی از عملیاتی عظیم و پیچیده است که هفتهها پیش از آغاز مراسم شکل میگیرد. بدرقه و تشییع «شهید قائد» نیز از همین جنس بود؛ رویدادی که با حضور میلیونها عزادار در ایران و عراق، به یکی از گستردهترین عملیاتهای رسانهای تاریخ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. عملیاتی ۶۰ روزه که ۲۶ کمیته تخصصی، هزاران نیروی فنی و تولیدی، صدها دوربین، ۸۰ واحد سیار و شبکهای گسترده از زیرساختهای ارتباطی را برای ثبت لحظهای ماندگار از تاریخ بسیج کرد.
به گزارش ایلنا، سیدباقر حاجیسیدرضی، رئیس مرکز تولید و فنی معاونت سیما و دبیر اجرایی کمیته اطلاعرسانی ستاد بدرقه و تشییع آقای شهید ایران، با تشریح ابعاد این عملیات رسانهای، از آن به عنوان بزرگترین پوشش رسانهای تاریخ صداوسیما یاد میکند؛ عملیاتی که از تهران، قم و مشهد تا نجف و کربلا امتداد یافت و با مشارکت نزدیک به ۲۶ کمیته تخصصی، هزاران نفر نیروی انسانی و گستردهترین آرایش فنی رسانه ملی به اجرا درآمد.
به گفته وی، برنامهریزی این عملیات نزدیک به ۶۰ روز به طول انجامید و برای هر بخش، کمیتهای مستقل تشکیل شد؛ از کمیتههای مستندسازی، آرشیو و ذخیرهسازی تصاویر هوایی و تولیدی گرفته تا پشتیبانی، ارتباطات، زیرساخت، استانها و کمیتههای ویژه عراق، قم و مشهد.
سیدرضی با اشاره به شرایط خاص کشور و همزمانی این رویداد با فضای پس از جنگ و فشارهای ناشی از نقض آتشبس، تأکید کرد: محبوبیت و جایگاه بینالمللی حضرت آقا باعث شد مراسم تشییع در عراق به صحنهای کمنظیر تبدیل شود؛ حجم جمعیت به اندازهای بود که حتی نیروهای باتجربه نیز از عظمت آن شگفتزده شدند.
استقرار ۳۰ واحد سیار در تهران
وی با اشاره به استقرار نزدیک به ۳۰ واحد سیار در تهران تصریح کرد: عملیات رسانهای از یک روز پیش از مراسم اصلی و همزمان با ورود هیاتها و مهمانان خارجی آغاز شد. واحدهای سیار در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره)، مصلی امام خمینی (ره)، مسیرهای اصلی تشییع و میدان آزادی مستقر شدند و برای نخستینبار چند استودیوی شیشهای سیار نیز طراحی و راهاندازی شد تا امکان تولید برنامههای زنده در دل مراسم فراهم شود.
رئیس مرکز تولید و فنی سیما افزود: در طول ۴۸ ساعت برگزاری مراسم در مصلی، پنج استودیوی مستقل برای معاونتهای مختلف رسانه ملی شامل سیما، سیاسی، صدا و برونمرزی فعال بود و تمامی ارتباطات فیبری و زیرساختهای انتقال تصویر، فراهم شد.
به گفته وی، گستره عملیات تنها به تهران محدود نبود؛ از خیابان دماوند تا آیتالله سعیدی، میدان آزادی، خودرو حامل پیکر مطهر و تمامی نقاط حساس مسیر، زیر پوشش دوربینها و واحدهای سیار قرار گرفت. هر گروه عملیاتی نیز با حضور ۸۰ تا ۹۰ نفر از عوامل فنی، تصویربرداران، کارگردانان، نیروهای پشتیبانی، ترابری، حراست و هماهنگی فعالیت میکردند.
سیدرضی با اشاره به بهرهگیری از تصویربرداری هوایی گفت: بالگردهای مجهز به دوربینهای پایدار، هلیشاتها و حدود ۱۰ ریزپرنده (پهپاد) برای ثبت تصاویر هوایی باکیفیت آماده شدند تا عظمت حضور مردم از زاویهای متفاوت به تصویر کشیده شود.
وی ادامه داد: پس از تهران، عملیات رسانهای بدون وقفه در قم، نجف، کربلا و مشهد ادامه یافت. در عراق، اتحادیه رادیو و تلویزیون و ۱۴ شبکه تلویزیونی این کشور در کنار رسانه ملی قرار گرفتند و با بهرهگیری از واحدهای سیار، تجهیزات ارتباطی و نیروهای مشترک، پوششی کمنظیر از مراسم ارائه شد.
وی همچنین از ثبت تصاویر مراسم عزاداری در داخل هواپیمای انتقال پیکر مطهر به ایران خبر داد و گفت: این تصاویر در مستندهای آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سیدرضی درباره مراسم تشییع در مشهد نیز گفت: از فرودگاه شهید هاشمینژاد تا حرم مطهر رضوی، تمامی مسیر زیر پوشش کامل رسانهای قرار گرفت. استودیوهای زنده، ارتباط با زائران، تصویربرداری از آیینهای حرم و حتی لحظات ناب پس از خاکسپاری که اندوه مردم را روایت میکرد، ثبت و آرشیو شد.
هماهنگی ۲۶ کمیته تخصصی و تجمیع تجهیزات
وی تاکید کرد: هماهنگی ۲۶ کمیته تخصصی، تجمیع تجهیزات از سراسر کشور، استقرار واحدهای سیار و ایجاد زیرساختهای ارتباطی، بخشی از اقدامات انجام شده برای پوشش یکی از بزرگترین رخدادهای رسانهای کشور بود.
عملیاتی ۶۰ روزه، استقرار نزدیک به ۸۰ واحد سیار، راهاندازی استودیوهای سیار، پوشش همزمان در ایران و عراق و بهکارگیری گسترده تجهیزات زمینی و هوایی، تنها بخشی از مأموریت سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی و همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در پخش مراسم بدرقه و تشییع «شهید قائد» بود؛ عملیاتی که به گفته رئیس این مرکز، بزرگترین آرایش فنی و محتوایی تاریخ صداوسیما را رقم زد.