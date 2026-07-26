سینماهای میزبان «قرار دوم» انجمن سینمای جوانان ایران معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران؛ اکران بسته فیلم کوتاه «قرار دوم» در سینماهای منتخب سراسر کشور آغاز شده است. این مجموعه با شعار «چند فیلم با یک بلیت» شامل چهار فیلم کوتاه «متولد تهران» به کارگردانی جواد حکمی، «آدمک» به کارگردانی سیاوش گرجستانی، «به صدای زمین گوش کن» به کارگردانی شهاب مهربان و «انار» به کارگردانی مهرداد جلالی است.

«قرار دوم» در روزهای اولیه در بیش از ۲۵ سینمای منتخب کشور روی پرده می‌رود و بلیت‌فروشی آن آغاز شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های معتبر فروش بلیت سینما، نسبت به مشاهده سانس‌ها و تهیه بلیت اقدام کنند.

فهرست سینماهای اکران‌کننده «قرار دوم» به شرح زیر است:

تهران؛ پردیس سینمایی مگامال، سینماگالری ملت، سینما بهمن، سینما مهرشاهد، پردیس سینمایی باغ کتاب، پردیس سینمایی تماشا، پردیس سینمایی رازی

مشهد؛ سینما مهرسنگی

اصفهان؛ سینما ساحل اصفهان

شیراز؛ پردیس سینمایی استاد تارخ

تبریز؛ پردیس مهر ۲۹ بهمن

شهرکرد؛ پردیس سینمایی بهمن

بروجرد؛ سینما فلسطین

همدان؛ پردیس سینمایی مهر قدس

قم؛ پردیس سینمایی بازار شهر

آبادان؛ پردیس سینمایی کیهان

کاشان؛ سینما بهمن

گنبد؛ سینما مهر گنبد

دزفول؛ سینما مهر مادر دزفول

سنندج؛ پردیس سینمایی بهمن سنندج

یزد؛ پردیس سینمایی خلیج فارس یزد

بجنورد؛ پردیس سینمایی مهر هماگ

ارومیه؛ پردیس سینما مهر ارومیه

سبزوار؛ پردیس سینمایی مهر سبزوار

هرمزگان؛ پردیس سینمایی میکا

گفتنی است فهرست سینماهای متقاضی اکران دومین نوبت «قرار» در ادامه گسترش خواهد یافت و سینماهای بیشتری در شهرهای مختلف کشور به جمع سالن‌های نمایش‌دهنده این بسته فیلم کوتاه اضافه خواهند شد.

«قرار دوم» به همت انجمن سینمای جوانان ایران با هدف حمایت از جریان فیلم کوتاه و فراهم کردن امکان دیده‌شدن آثار کوتاه سینمای ایران در سالن‌های سینما برگزار می‌شود و پخش این آثار را موسسه سینمایی بهمن سبز برعهده دارد.

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