نمایش مستند «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی در خانه سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی روز چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸ در خانه سینما برگزار می‌شود.

پس از نمایش فیلم، نشست گفت‌وگو با حضور بهمن کیارستمی، فیلمساز و آرش والی، پژوهشگر و با اجرای مصطفی شیری، مستندساز و دبیر کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار خواهد شد.

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