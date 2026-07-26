نمایش مستند «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی در خانه سینما
کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با همکاری خانه سینما مستند «بدون ایرج» را نمایش می دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی روز چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸ در خانه سینما برگزار میشود.
پس از نمایش فیلم، نشست گفتوگو با حضور بهمن کیارستمی، فیلمساز و آرش والی، پژوهشگر و با اجرای مصطفی شیری، مستندساز و دبیر کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار خواهد شد.