خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش مستند «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی در خانه سینما

نمایش مستند «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی در خانه سینما
کد خبر : 1818614
لینک کوتاه کپی شد.

کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با همکاری خانه سینما مستند «بدون ایرج» را نمایش می دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم «بدون ایرج» ساخته بهمن کیارستمی روز چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸ در خانه سینما برگزار می‌شود.

پس از نمایش فیلم، نشست گفت‌وگو با حضور بهمن کیارستمی، فیلمساز و آرش والی، پژوهشگر و با اجرای مصطفی شیری، مستندساز و دبیر کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل