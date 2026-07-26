قلعه الموت ثبت جهانی شد
پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به عنوان سیامین اثر میراثفرهنگی ملموس ایران در فهرست میراثجهانی یونسکو جای گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دژ حسن صباح و قلعه های دفاعی آن در قزوین که بیش از هزار و صد سال قدمت دارد، امروز با رأی مثبت داوران یونسکو ثبت جهانی شد.
پرونده ثبت جهانی «قلعههای الموت» بالاخره در آخرین مرحله نهایی بررسی در یونسکو رأی مثبت کمیته میراث جهانی را دریافت کرد تا این مجموعه تاریخی به عنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد؛ پروندهای که تنها به قلعه مشهور حسن صباح محدود نیست و هفت قلعه تاریخی را در گسترهای نزدیک به دو هزار کیلومتر مربع در بر میگیرد.
گفتنی است، قلعه الموت امروز یکی از شناختهشدهترین دژهای تاریخی ایران است، اما حدود ۳ دهه پیش، بسیاری از بخشهای آن زیر لایههای خاک و آوار پنهان بود. حمیده چوبک، باستانشناسی که سالها مسئولیت کاوش و حفاظت از این محوطه را برعهده داشته، طی سالها موفق به شناسایی و آشکارسازی بخشهایی از اقامتگاه حسن صباح، زندان معروف به فراموشخانه و ساختارهای معماری قلعه شده است.
پیشتر نیز رئیس پایگاه جهانی الموت درخصوص اهمیت ثبت این پرونده اعلام کرده بود که ارزش این پرونده در تکبنای بودن آن نیست، بلکه در شکلگیری یک «قلمرو یکپارچه» نهفته است.