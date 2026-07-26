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سه‌شنبه ۶ مرداد برگزار می‌شود؛

نمایشنامه خوانی «یک شاخه گل سرخ» در برنامه ایرانی خوانی

نمایشنامه خوانی «یک شاخه گل سرخ» در برنامه ایرانی خوانی
کد خبر : 1818594
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برنامه ایرانی خوانی سنگلج سه‌شنبه ۶ مردادماه به نمایشنامه‌خوانی «یک شاخه گل سرخ» نوشته سیروس همتی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، این برنامه که آخرین نمایشنامه خوانی با موضوع آثار آیینی و عاشورایی به شمار میرود ساعت ۱۷ روز سه شنبه میزبان مخاطبان خواهد بود. 

یک شاخه گل سرخ که سیروس همتی آن را در سالهای ابتدای دهه نود نوشته با کارگردانی مسعود انعامی در ایرانی خوانی سنگلج خوانده می‌شود.

مریم جعفری، ویدا آرایی، یوسف صادقی، ارغوان انعامی، مهشید گودرزی، آرش یعقوبی و داریوش هاشمی نقشخوان‌های این نمایشنامه خوانی هستند. 

در این پروژه مینا قانع و حسین زنگنه‌پور همکاری دارند. 

در نمایشنامه «یک شاخه گل سرخ» وقایع محرم ۶۱ هجری در زمان حال بازنمایی میشود. 

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود. 

این برنامه بلیت فروشی نداشته و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.

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