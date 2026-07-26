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پویا نبی دبیر شانزدهمین دورۀ جوایز ایســـفا شد

پویا نبی دبیر شانزدهمین دورۀ جوایز ایســـفا شد
کد خبر : 1818586
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دبیر شانزدهمین دوره‌ی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران – جوایز ایســـفا مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایســفا، پویا نبی دبیر شانزدهمین دورۀ جوایز ایســـفا شد.

پویا نبی فیلمساز و مدرس سینما تاکنون چهار فیلم کوتاه از جمله «سایلنت» و «خوابگردها» را کارگردانی کرده است. او از سال ۱۳۹۴ عضو انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) است. نبی همچنین سابقه عضویت در هیئت انتخاب و داوری آکادمی جوایز فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) را دارد.

فراخوان «شانزدهمین دوره جوایز ایســـفا» در خرداد سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ارسال آثار تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه یافت. با پایان مهلت ارسال آثار، داوری مرحله‌ی اول شانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا آغاز خواهد شد.

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