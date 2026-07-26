فراخوان جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان
کد خبر : 1818585
فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان برای برگزاری در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طبق اعلام دبیرخانه، پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان با هدف ارتقا و ترویج مؤلفههای فرهنگ ایرانی – اسلامی و با تمرکز بر شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» برگزار میشود.
چشمانداز برگزاری این دوره، گام برداشتن در مسیر ایجاد شهری پاک، آرام و دوستدار کودک، از طریق مشارکت خلاقانه هنرمندان و توانمندسازی شهروندان است. جشنواره شهروند در پی آن است تا با شعار «شهر امن و پویا؛ جامعهای پرامید و کارا»، نشاط و امید را در عرصههای عمومی بازتولید کند.
پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان در چهار بخش مسابقه شهر ما (آسمان آبی)، مسابقه شهر پویا (دوستدار کودک)، «مهمان» (ویژه هنرمندان استان گیلان) و کارگاههای آموزشی و انتقال تجربه برگزار میشود.
موضوعهای مورد نظر جشنواره شامل مواردی چون ایثار و شهادت (با تاکید بر جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و یادبود ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب)، سجایای اخلاقی فردی وآداب اجتماعی؛ عفاف، حجاب و سبک زندگی اسلامی، توجه به مبانی فرهنگ بومی و منطقه¬ای اقوام مختلف ایران، جوانی جمعیت و تقویت خانواده، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای دانش و آگاهی شهروندی، خدمت به مردم به عنوان یک فضیلت و ارزش اخلاقی، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، حمایت از تولید داخلی، کارآفرینی و افزایش سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و تقویت سرمایههای انسانی، ارتقای سطح اعتماد متقابل میان دولت و ملت، بحرانهای زیستمحیطی (مانند بحران آب) و ترویج فرهنگ زیستی، مدیریت پسماند، حفظ فضای سبز و صیانت از اموال عمومی، صرفه جویی در منابع انرژی، توجه به معماری شهری و بررسی آسیبهای کالبدی شهر، حمایت از محصولات بومی (مانند چای ایرانی)، حقوق کودک و حمایت از گروههای آسیبپذیر و شناسایی و تبیین آسیبهای اجتماعی در فضای شهری میشود.
نخستین بخش جشنواره با عنوان مسابقه شهر ما (آسمان آبی) به صورت رقابتی برگزار شده و سقف پذیرش آثار در این بخش، ۱۵ نمایش است. آثار منتخب این بخش، از میان نمایشهای خیابانی متقاضی و با اولویت محورهای ذکرشده انتخاب میشوند.
شرایط شرکت آثار در این بخش شامل این موارد است: آثار ارسالی نباید پیش از این در جشنوارههای بینالمللی تئاتر فجر یا تئاتر خیابانی مریوان شرکت کرده باشند. به نمایشهای راه یافته، بر اساس ضوابط اجرایی (شامل تعداد نفرات، بُعد مسافت و سایر ملاحظات)، مبلغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال کمکهزینه پرداخت خواهد شد. با توجه به تمرکز بر کیفیت دراماتیک و خلاقیت نمایشی، تعداد کل اعضای هر گروه نباید از ۷ نفر بیشتر باشد. در صورت استفاده از موسیقی زنده، تعداد نوازندگان/عوامل موسیقی حداکثر ۳ نفر باشد و دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال هماهنگی بازیگران و عوامل مشترک در نمایشهای مختلف نخواهد داشت.
بخش مسابقه شهر پویا (دوستدار کودک): هدف این بخش، ارتقای کنجکاوی، تقویت اعتمادبهنفس، استقلال شخصیتی و آشنایی با حقوق شهروندی و ارزشهای اخلاقی (با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت و یادبود کودکان شهید «مدرسه شجره طیبه میناب») است. آثار در دو قالب «نمایش زنده» و «نمایش عروسکی» میتوانند به جشنواره راه یابند. ظرفیت پذیرش: حداکثر ۱۰ اثر برگزیده است و علاوه بر فضاهای اصلی جشنواره، امکان اجرای آثار بر اساس برنامهریزی ستاد در محیطهای آموزشی و… نیز فراهم خواهد شد. همچنین به نمایشهای راه یافته، بر اساس ضوابط اجرایی (شامل تعداد نفرات، بُعد مسافت و سایر ملاحظات)، مبلغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال کمکهزینه پرداخت خواهد شد
«مهمان» (ویژه هنرمندان استان گیلان): در راستای سیاستهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مبنی بر حمایت از ظرفیتهای هنری گروه¬های فعال در شهرهای مختلف استان گیلان، بخش «مهمان» جشنواره مختص اجرای آثار گروههای نمایشی استان پیشبینی شده است. نمایش¬های منتخب این بخش با رویکرد ترویج اجرا و تماشای نمایش خیابانی، بر اساس برنامه¬ریزی ستاد جشنواره در شهرهای مختلف استان اجرا خواهند شد.
کارگاههای آموزشی و انتقال تجربه نیز با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفیت فعالیتها، با حضور اساتید این حوزه در محورهای زیر برگزار میشود: (طرح و ایده) پژوهش در مبانی و چالش¬های شهروندی، کارگردانی نمایشهای خیابانی، تئاتر محیطی و گفتوگوی تخصصی در خصوص نمایش¬های جشنواره
شرایط و مقررات عمومی شرکت در جشنواره شامل موارد زیر است:
۱- ستاد جشنواره، «کارگردان» را به عنوان مسئول گروه میشناسد و تمامی مسوولیتهای اجرایی بر عهده کارگردان خواهد بود.
۲- ارائه مجوز کتبی از نویسنده (طراح ایده) اثر الزامی است.
۳- مسوولیت تأمین اسکان و پذیرایی گروههای منتخب بر عهده ستاد برگزاری جشنواره است.
۴-ستاد جشنواره در بخشهای رقابتی در زمینههای کارگردانی، بازیگری زن و مرد، موسیقی، طرح و ایده، ساخت عروسک و طراحی فضا و موارد ویژه هیات داوران، فقط «تقدیر» و «برگزیده» خواهد داشت.
۵- تمامی آثار ارسالی باید دارای تأیید رسمی از شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش (استان) باشند.
۶- تکمیل و بارگزاری فرم تقاضای شرکت در جشنواره، به منزله پذیرش ضوابط جشنواره است.
۷- به تقاضاهایی که به شکل ناقص در سایت بارگذاری شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسوولیت این امر برعهده متقاضی است.
۸ – اجرای نمایش نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد.
۹- چنانچه مواردی در فراخوان ذکر نشده باشد، موضوع از طریق دبیرخانه جشنواره قابل استعلام است.
مهلت شرکت در جشنواره تا ۵ شهریور ۱۴۰۵ است و فهرست آثار برگزیده نیز تا۲۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام میشود و جشنواره در دهه سوم شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهدشد.
برای شرکت در جشنواره، متقاضیان باید مدارک زیر را در سامانه جشنواره به نشانی http://shahrvand-lahijan.com بارگذاری کرده و کد تایید ثبت نام دریافت کنند.
۱- فرم تکمیلشده «تقاضای حضور»
۲- طرح اولیه (پروپوزال) و ایده نمایش
۳- فایل تصویری اثر (فرمتMP4، حداکثر حجم ۳۰۰ مگابایت، با کیفیت صدای مناسب)
۴- سه قطعه عکس از اجرای نمایش و یک قطعه عکس از کارگردان
پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن هنرهای نمایشی ایران در شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.